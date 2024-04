Vox Sevilla pide un "protocolo de actuación municipal" para grandes eventos

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este martes la elaboración de "un protocolo de actuación municipal" para la celebración de grandes eventos "que afronte con garantías la coordinación de los servicios públicos municipales y los de responsabilidad directa de otras administraciones", tras haber acogido la ciudad las últimas ediciones de la Copa del Rey de Fútbol, con más de 100.000 visitantes este último fin de semana para el partido entre el Athletic y el Real Mallorca.

Así, la portavoz de Vox ha manifestado que "la necesidad de un protocolo de actuación se hace necesaria a la vista de la experiencia que ya tenemos en este tipo de cuestiones, pues comprobamos que el calendario está repleto de grandes eventos y que van en aumento. El crecimiento de Sevilla en la celebración de eventos multitudinarios en estos últimos años tensiona los servicios públicos municipales y a los propios sevillanos, que se ven afectados en muchos casos negativamente en su día a día. Esto supone, además de un gran problema de movilización de recursos humanos, también de seguridad, limpieza, movilidad, logística y, por supuesto, económico".

"Llevamos tiempo insistendo en la necesidad de adecuar los servicios públicos al crecimiento que ha experimentado Sevilla en la última década. El Ayuntamiento no puede disponer de unas normas de actuación de hace diez o quince años para abordar la realidad de 2024. Sevilla se ha convertido en escenario de grandes eventos deportivos, de carácter internacional, de grandes acontecimientos culturales o de la industria del entretenimiento, que movilizan a decenas de miles de personas. No cabe duda que, en mayor o menor medida, repercuten positivamente en la economía de la ciudad, la ligada al sector servicios, pero es evidente que afecta de manera negativa en un amplio sector de población que no se beneficia en nada de la celebración de estos grandes acontecimientos".

Al margen de la cuestión relacionada con los servicios públicos, Cristina Peláez ha planteado "el poco o nulo retorno que tiene para los sevillanos la celebración de determinados eventos", para lo que ha propuesto "que todo acontecimiento de carácter cultural, de gran magnitud, busque la complicidad del sevillano, haciéndolos también partícipes y, por tanto, reportando un beneficio directo que hasta el momento brilla por su ausencia, en casos, como por ejemplo, la celebración de los Gramy Latinos o los Premios Goya", que según las autoridades han proyectado la imagen de la ciudad.

Cristina Peláez ha aseverado, por ultimo, que "desde Vox consideramos insuficiente que se justifique la tensión que suponen estos grandes eventos en los beneficios económicos que suponen para el sector servicios o de proyección de la imagen de la ciudad, por lo que reclamamos un esfuerzo del gobierno para optimizar los recursos públicos al servicio, muchas veces, de intereses privados y que estos eventos cuenten con una programación adicional de actividades públicas y gratuitas".