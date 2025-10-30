Vox urge al alcalde de Sevilla un Plan Local de Inundaciones y afea a la Junta su "falta de colaboración"

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha instado este jueves al equipo de gobierno que preside José Luis Sanz a la elaboración "urgente" de un Plan Local de Inundaciones al tiempo que ha reprochado al Gobierno andaluz su "falta de colaboración"; ello, a raiz del temporal este miércoles en la ciudad, que dejó más de 200 incidencias, con calles y túneles anegados, trenes detenidos y semáforos apagados, lo que contribuyó a aumentar el caos de tráfico.

En una nota de prensa, Peláez ha manifestado que "las fuertes lluvias de este miércoles han puesto en evidencia la ausencia de mecanismos de emergencia suficientes para atender las graves inundaciones que sufrieron la mitad de los barrios de Sevilla". La portavoz de Vox ha remarcado que la ciudad no tiene un Plan Local de Inundaciones "a pesar de gran parte de la ciudad se encuentra en zona inundable".

"Las administraciones no han aprendido la lección de lo ocurrido en otras grandes capitales, como Valencia, y nuestra capital no puede depender de la suerte para evitar catastrofes". Al respecto, la portavoz de este Grupo municipal ha apostillado que "necesitamos con urgencia un plan, medios suficientes y sensibilidad política. No se entiende que no se decretarse la alerta roja en la ciudad, ni se entiende la ausencia de medios o policías".

"Sevilla se ha visto sumida en un auténtico caos del que aún nos estamos recuperando. El gobierno de la ciudad debe tomarse en serio este problema, porque llueve sobre mojado. Triana, Los Remedios, el casco histórico, Nervión y Cartuja se encuentran en situación de riesgo. Desde Vox instamos al Ayuntamiento y a su gobierno a la elaboración urgente de un Plan de Inundaciones"

Peláez ha recordado que "el PP de Andalucía votó en contra, el año pasado en el Parlamento andaluz, de una moción de Vox para que la Junta de Andalucía trabajara conjuntamente con los Ayuntamientos en planes locales para combatir las inundaciones. Si el gobierno de Moreno no quiere ayudar, que no lo haga, pero el gobierno de Sanz debe tomar nota de lo ocurrido y actuar ya en consecuencia".