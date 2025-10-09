La zarzuela sevillana inicia nueva temporada con 'Chateau Margaux' en el Espacio Turina el 10 y 11 de octubre

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha impulsado el comienzo de la XVII Temporada de la Compañía Sevillana de Zarzuela, que se inaugurará con la representación de 'Chateau Margaux', una obra del Género Chico firmada por Manuel Fernández Caballero y con libreto del gaditano José Jackson Veyán, y que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de octubre en doble sesión en el Espacio Turina.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Lope de Vega, en la web del ICAS o en el propio Espacio Turina antes del espectáculo, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "'Chateau Margaux' es una obra que combina humor, calidad musical y tradición".

Asimismo, Moreno ha incidido en el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad de la temporada estable de zarzuela y ha manifestado que "forma parte de la historia e identidad cultural" de la ciudad, ya que gracias al "trabajo constante" de la Compañía Sevillana de Zarzuela y al apoyo institucional, Sevilla "sigue siendo un referente en este género, que combina teatro, música y vida popular."

Con esta producción, la Compañía Sevillana de Zarzuela levanta el telón de su XVII temporada y "reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio lírico español" desde Sevilla, "manteniendo viva la tradición del género" y acercando al público contemporáneo obras que forman parte de la memoria cultural colectiva.

Estrenada a finales del siglo XIX, Chateau Margaux es una de las piezas del Género Chico que ha perdurado en el tiempo gracias a "su inspirada partitura y su agudo sentido del humor", con una trama que satiriza la vida burguesa de la época. En una sola escena, se suceden "enredos y disparates" dentro de una casa de clase media decimonónica, poblada de "personajes pintorescos": matrimonios, criados, señores y viejos tíos ricos a los que heredar.

Musicalmente, según han señalado desde la Casa Consistorial, la obra destaca por su preludio y por el número de lucimiento de Angelita, la soprano ligera, cuya melodía se combina con "una rica orquestación". También sobresale, a su juicio, la presentación del tema de José, con una interpretación de estilo andaluz que parte de una escala malagueña, enriquecida con melismas flamencos y guiños a la música gallega.

La dirección musical estará a cargo de Elena Martínez, y la dirección escénica de Marta García-Morales, con la participación de la orquesta y solistas titulares de la Compañía Sevillana de Zarzuela.

La escenografía y el vestuario pertenecen al patrimonio histórico de la entidad, un fondo escénico de "gran valor artístico" que forma parte del legado cultural de las artes escénicas españolas.