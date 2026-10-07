La Zona Franca de Sevilla analiza con Dos Hermanas la disponibilidad de suelos estatales en el municipio para crecer

La delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla (ZFS), Carmen Tovar, junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez - ZONA FRANCA DE SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla (ZFS), Carmen Tovar, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez, para analizar posibles vías de crecimiento del recinto franco fuera de su actual emplazamiento en el área portuaria y explorar la disponibilidad de suelos de titularidad estatal ubicados en el municipio.

Según han detallado la Zona Franca y el Ayuntamiento en una nota de prensa conjunta, la reunión se ha enmarcado en la estrategia de la Zona Franca de Sevilla para estudiar nuevas posibilidades de ampliación que permitan incrementar su capacidad para atraer inversiones y acoger nuevos proyectos industriales y empresariales.

En este sentido, el Consorcio traba con el objetivo de identificar espacios que puedan contribuir a reforzar su papel como instrumento de promoción económica y generación de actividad y empleo.

Asimismo, La ZFS ha planteado este proceso desde una perspectiva metropolitana, con el objetivo de extender las oportunidades que ofrece el espacio franco y aprovechar el potencial industrial, logístico y empresarial de Sevilla y los municipios de su entorno.

En este contexto, la posibilidad de crecer fuera del área portuaria permitiría a la Zona Franca de Sevilla disponer de mayor capacidad para dar respuesta a futuras inversiones y favorecer la implantación de nuevas actividades productivas, por lo que el encuentro con el Ayuntamiento nazareno ha supuesto "un primer paso para analizar las posibilidades que ofrecen los suelos de titularidad estatal existentes en su término municipal".

En esta línea, la ZFS continuará explorando distintas alternativas de crecimiento que permitan reforzar su capacidad para captar proyectos empresariales e industriales y seguir contribuyendo al desarrollo económico de Sevilla y su área metropolitana.