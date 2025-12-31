La Zona Franca de Sevilla destaca su "impulso y reactivación" en 2025 para atraer inversiones y generar empleo

La delegada estatal de la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, en una entrevista en la sede de la agencia. - JESÚS PRIETO-EUROPA PRESS

La Zona Franca de Sevilla destaca su "impulso y reactivación" en este 2025 a modo de balance y a escasas horas de que demos la bienvenida al nuevo año, siguiendo así su particular hoja de ruta para atraer inversiones y dinamizar la economía, la competitividad y, por tanto, el empleo. Este espacio empresarial cierra un "año intenso" en el que desde el consorcio que lo gestiona se han promovido redes y alianzas con organismos y empresas para el impulso de la marca Sevilla como referente industrial, de la ciudad y de su área de influencia.

Así lo asegura la delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, en una entrevista de Europa Press, al tiempo que añade que el Ministerio de Hacienda, que forma parte del citado consorcio y aporta recursos financieros, tiene idéntica misión que la zona franca: "convertir esos espacios en áreas de inversión y de generación de empleo y riqueza".

En este sentido, la delegada estatal, que tomó el testigo de Alfredo Sánchez Monteseirín, remarca varios aspectos que ponen de relieve esa reactivación del espacio: la implantación de una necesaria estructura administrativa, la importancia de recuperar la confianza de las empresas instaladas, que "quieren ver cómo repercute su actividad dentro de este recinto", y el objetivo de captar nuevos operadores.

De momento, la diversificación del negocio en la zona franca no está sobre la mesa, tampoco la ampliación del suelo a corto plazo, puesto que el foco en esta nueva etapa se halla en la "fase primigenia de darles esa estabilidad y posibilidades de establecimiento a empresas que han mostrado interés por implantarse allí", afirma Carmen Tovar.

"Era necesaria una labor pedagógica para demostrar las ventajas de la zona franca; el Puerto y Aduanas también van en la misma dirección, y con la Cámara de Comercio hemos firmado un acuerdo marco que persigue, entre otros fines, tramitar la catalogación del espacio franco como un espacio de excelencia", añade. Asimismo, la delegada estatal de la Zona Franca destaca el acuerdo de colaboración firmado con la Confederación Empresarial de Sevilla (CES).

Tovar abunda en la idea del impulso también en la simplificación de trámites, "que era otra de las condiciones que ponían las empresas para empezar y seguir creyendo en la zona franca, para que no se les complicara la contabilidad", señala. Para ello se han llevado a cabo reuniones con cada una de las empresas al respecto.

Carmen Tovar, al hilo de ese convenio con la Cámara, subraya la idoneidad de las misiones comerciales promovidas por el órgano empresarial a Estados Unidos y los trámites en cuanto a ayudas europeas se refiere, "algunas de ellas podrían destinarse a la recuperación de espacios industriales en esos terrenos portuarios, que deben de ser puestos en carga para la ciudad".

Carmen Tovar también destaca el hecho de que se hayan estrechado lazos y alianzas con el Colegio de Agentes Aduaneros --"importante a la hora del intercambio de legislación y participar en cambios o modificaciones de textos normativos"-- , y que se esté avanzando en acuersdos con la Diputación, el Colegio de Economistas y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), entre otras instituciones, además de los agentes sociales.

A diferencia de las otras seis zonas francas que existen en España, en la de Sevilla, el suelo lo gestiona la Autoridad Portuaria, de modo que la Zona Franca recibe una solicitud de carta de compromiso de las empresas que quieren invertir y establecerse en el sistema de aduanas, que autoriza la motivación y la mercancía, y es el Puerto quien concesiona. Actualmente la integran 16 empresas, diez en el Polígono Astilleros y el resto en Torrecuéllar.