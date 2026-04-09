Zona Franca de Sevilla y Fedeme impulsarán el desarrollo, la innovación y el empleo cualificado en el sector del metal

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, y el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, firman el acuerdo marco de colaboración. - ZONA FRANCA

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla y la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) han suscrito un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de reforzar la promoción industrial del espacio franco sevillano, impulsar la competitividad del sector metalúrgico y fomentar la creación de empleo de calidad en el entorno productivo de la provincia.

En este sentido, el acuerdo establece un marco de cooperación institucional y técnica orientado a consolidar la Zona Franca de Sevilla como un enclave estratégico para el desarrollo empresarial, y promover la participación activa de las empresas del metal en proyectos de inversión, innovación y prestación de servicios industriales, según explican ambas entidades en una nota de prensa conjunta.

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha destacado que este acuerdo supone un "paso decisivo para fortalecer el ecosistema industrial de Sevilla, alineando capacidades y recursos para atraer inversiones, generar empleo cualificado y avanzar hacia un modelo productivo más innovador, sostenible y competitivo".

Por su parte, el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, ha señalado que este marco de colaboración "abre una vía estratégica para que las empresas del metal accedan a nuevos proyectos, mejoren su competitividad y aprovechen todo el potencial que ofrece la Zona Franca como espacio de crecimiento industrial".

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El acuerdo contempla diversas líneas de actuación que se desarrollarán a través de iniciativas específicas. En este sentido, ambas entidades trabajarán en el desarrollo de talento y empleo mediante programas de formación y capacitación en ámbitos clave como la industria 4.0, la sostenibilidad, la energía y los procesos productivos, así como en el impulso de la formación dual en colaboración con centros educativos y empresas, y en la especialización de profesionales del sector.

Asimismo, se impulsarán acciones de promoción empresarial y captación de inversiones a través del diseño de campañas conjuntas dirigidas al tejido industrial, la organización de jornadas y encuentros empresariales, así como la puesta en marcha de iniciativas de promoción internacional orientadas a atraer proyectos industriales a la Zona Franca y a la provincia de Sevilla.

El acuerdo también prevé el refuerzo del tejido empresarial del metal sevillano mediante la difusión de oportunidades de contratación y participación en proyectos estratégicos vinculados a infraestructuras, mantenimiento industrial, innovación y desarrollo tecnológico, favoreciendo así la integración de empresas locales en la cadena de suministro del entorno productivo de la Zona Franca.

Por último, ambas instituciones colaborarán en el impulso de la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, mediante la coordinación de proyectos de transformación digital, automatización y eficiencia energética, así como fomentando la participación en programas europeos, nacionales y regionales que contribuyan a la transición ecológica del sector.

IMPULSO CONJUNTO AL TEJIDO INDUSTRIAL

Con esta alianza, la Zona Franca de Sevilla y Fedeme refuerzan su compromiso con el crecimiento del tejido industrial de la provincia, apostando por la cooperación como herramienta clave para mejorar la competitividad empresarial, fomentar la innovación y generar nuevas oportunidades económicas y laborales.

Ambas entidades darán visibilidad conjunta a las acciones derivadas de este acuerdo, contribuyendo así a posicionar a Sevilla como un referente en el desarrollo industrial y logístico del sur de Europa.