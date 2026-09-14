La Zona Franca de Sevilla prevé invertir cerca de 10 millones de euros en sus instalaciones en el horizonte 2027-2030

Imagen de recurso del acceso a la Zona Franca de Sevilla - ZFS

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) prevé invertir cerca de 10 millones de euros entre 2027 y 2030 en distintas actuaciones de preparación y adecuación de suelo industrial, y de mejora y modernización de sus instalaciones. La previsión forma parte del marco presupuestario que la delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha presentado este lunes al Pleno del Consorcio, reunido en la sede del Ayuntamiento de Sevilla.

Tovar ha explicado ante el Pleno que el marco presupuestario para los próximos ejercicios se ha elaborado bajo las premisas de "prudencia, capacidad económica y tesorería suficiente para acometer inversiones y gastos". La planificación contempla una inversión de 3,5 millones de euros en 2027; 2,5 millones en 2028; otros 2,5 millones en 2029 y un millón de euros en 2030, explica la Zona Franca en una nota de prensa.

Esta capacidad inversora estará respaldada por la aportación patrimonial del Estado de 1,65 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y los recursos financieros provenientes de las liquidaciones fiscales recibidas por la actividad de la propia Zona Franca, y permitirá al Consorcio mantener su capacidad para afrontar nuevas actuaciones y continuar avanzando en la mejora y desarrollo del recinto.

El escenario previsto para los próximos cuatro años dibuja así un modelo de crecimiento sostenido y con recursos suficientes para acometer las inversiones programadas, sin necesidad de recurrir a endeudamiento adicional.

AUDITORÍA FAVORABLE Y SOLIDEZ FINANCIERA

El Pleno ha aprobado asimismo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que reflejan el fortalecimiento patrimonial y financiero del Consorcio. Las cuentas han recibido una opinión favorable y sin salvedades de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluye que expresan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Zona Franca.

Durante su informe al Pleno, Tovar ha dado cuenta también de la evolución económica del Consorcio y de sus principales fuentes de ingresos, entre las que se encuentran las aportaciones patrimoniales del Estado y los recursos financieros generados por la actividad de la propia Zona Franca.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON EL PUERTO DE SEVILLA

Asimismo, durante la sesión se ha dado cuenta al Pleno de la marcha de la encomienda de gestión suscrita el pasado mes de febrero entre la Zona Franca y la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) para acometer las obras de reacondicionamiento, mejora y modernización integral de sus instalaciones.

Esta actuación cuenta con una inversión de casi 3,9 millones de euros (3.891.922,85 euros), la mayor realizada hasta la fecha en el recinto desde la culminación del cerramiento en agosto de 2016. Las obras, financiadas íntegramente por el Ministerio de Hacienda, con fondos del Estado y con los recursos financieros provenientes de las liquidaciones fiscales de las empresas ubicadas en el recinto, permitirán actualizar y revitalizar infraestructuras estratégicas para reforzar la competitividad de la ZFS.

En virtud de la encomienda de gestión, el Puerto ha asumido la redacción de los proyectos, su licitación y adjudicación, así como la dirección técnica de las obras, bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento prevista y con la aprobación del Consorcio de la Zona Franca.

ESTRATEGIA GLOBARL DE CONSOLIDACIÓN DE LA ZFS

Esta inversión se enmarca en la estrategia global de reactivación y consolidación del espacio franco sevillano impulsada por la delegada estatal, Carmen Tovar, que combina la mejora y modernización de las instalaciones con medidas dirigidas a optimizar el funcionamiento del recinto, simplificar trámites, reforzar las alianzas institucionales y la atención a las empresas ya instaladas, así como favorecer la captación de nuevas empresas e inversiones.

Todos los puntos incluidos en el orden del día de la sesión plenaria han sido aprobados por unanimidad de las instituciones que integran actualmente el Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla. En este órgano están representados el Ayuntamiento de Sevilla, la Zona Franca de Sevilla, la Autoridad Portuaria de Sevilla, la Agencia Estatal de Administración Tributaria --a través de Aduanas e Impuestos Especiales-- y la Cámara de Comercio de Sevilla, además de la Abogacía del Estado, que ejerce la secretaría del Pleno con voz y sin voto.