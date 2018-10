El 47 Torneo Internacional de Polo muestra las miradas de la artista Rita Martorell

Publicado 17/08/2018 13:58:44 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Santa María Polo Club ha reservado un espacio para el arte durante el 47º Torneo Internacional de Polo, que se celebra en Sotogrande (San Roque, Cádiz) hasta el 1 de septiembre. La artista Rita Martorell ha presentado una muestra de algunos de sus retratos de personalidades carismáticas.

El exfutbolista del Real Madrid Adolfo Aldana y el ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja arroparon a la pintora y escultora en el acto celebrado en el pabellón central. La sala cuenta con reproducciones de algunos de esos cuadros con la mirada particular de la artista y son el resultado de conversaciones y encuentros cara a cara con los retratados.

"Transmitir el carisma en la pintura" es el reto de Rita Martorell en cada una de sus obras. Nacida en Zurich, llegó siendo niña a España, a Gerona.

Por sus pinceles han pasado personajes públicos como Francisco de Borbón Escasany, Gerardo Fernández Albor, Carmen de Fortuny, Fernando Morán o Abel Matutes, entre otros. Un cuadro del futbolista Samuel Eto'o, que el camerunés subastó para su fundación tras afirmar que era como subastarse a sí mismo convertido en obra de arte, llamó la atención del exfutbolista sanroqueño e internacional por la Selección Española Adolfo Aldana.

"Fue quien me impulsó a mostrar esa fusión del arte con el deporte y trasladarlo al Santa María Polo Club para enseñarlo a las personas que vienen a disfrutar del polo", ha asegurado la pintora, que ha destacado que "todas estas personalidades han posado en vivo".

"El Santa María Polo Club es un entorno muy relajante y a la vez muy emocionante por el deporte, que me gusta muchísimo. Es gratificante poder visualizar estas obras con un ambiente tan agradable, me parece una experiencia preciosa", ha declarado Rita Martorell, cuyo arte puede apreciarse en uno de los espacios promocionales de la planta baja del pabellón principal.

"El ser humano ha sido mi inspiración y una vertiente de mis obras la he dedicado al retrato porque ha sido un género que me ha interesado como arte, no por un motivo simplemente económico", ha dicho Martorell, que ha señalado que "cada retrato es un reto, es transmitir una versión de la persona diferente a la que está construida por la prensa o por la imagen exterior preconcebida que todos tenemos".

"Es interesante conocer al personaje público de tú a tú, entrar en un plano más personal, en la persona no manipulada gracias a conversaciones espontáneas; esa personalidad que ellos mismos desvelan es la que voy captando y plasmando en los cuadros", ha explicado la artista.

Rita Martorell ha asegurado que es un trabajo que resulta "muy emotivo". Con un cariño especial habla de Gerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta de Galicia y diputado del Parlamento Europeo recientemente fallecido, y cuyo retrato se encuentra en el Parlamento alemán. "Me ha gustado que esté en este espacio a modo de stand porque es muy importante para mí, gracias a esta persona estoy en Andalucía, fue quien me dirigió hacia aquí", ha declarado.

El 47º Torneo Internacional de Polo, además del mejor polo del mundo, pone a disposición del visitante actividades de ocio y culturales, como esta muestra de la reconocida artista Rita Martorell. Puede visitarse todos los días a partir de las 17,30 horas.