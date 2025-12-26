Los aeropuertos andaluces prevén más de 2.000 vuelos en el último fin de semana de 2025, con Málaga a la cabeza

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces prevén operar 2.036 vuelos entre este viernes, 26 de diciembre, y el domingo 28, en uno de los fines de semana de mayor actividad del periodo navideño, según los datos facilitados por Aena a Europa Press.

Del total de operaciones programadas para estos tres días, 679 serán vuelos nacionales y 1.357 internacionales, de forma que el 66,7% de los vuelos previstos este fin de semana en Andalucía tendrán carácter internacional.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol concentrará 1.285 vuelos entre viernes y domingo, lo que equivale al 63,1% del total andaluz del fin de semana.

En Málaga, además, el componente internacional es el dominante: de esos 1.285 vuelos, 278 serán nacionales y 1.007 internacionales, lo que supone que el 78,4% de sus operaciones del fin de semana serán vuelos con origen o destino fuera de España.

El aeropuerto de Sevilla será el segundo con mayor volumen de actividad, con 578 vuelos previstos entre este viernes y el domingo, el 28,4% del total andaluz del fin de semana.

En el caso de Sevilla, el reparto también se inclina hacia el exterior, aunque de forma más moderada que en Málaga: 244 vuelos nacionales y 334 internacionales, con un 57,8% de operaciones internacionales.

A más distancia se sitúa el aeropuerto de Granada-Jaén, con 93 vuelos programados para el fin de semana (el 4,6% del total andaluz), prácticamente todos nacionales: 91 nacionales y dos internacionales.

El aeropuerto de Almería prevé 42 vuelos entre viernes y domingo, con 36 nacionales y seis internacionales, mientras que el aeropuerto de Jerez suma 38 vuelos, desglosados en 30 nacionales y ocho internacionales.

Por jornadas, Málaga se mueve este fin de semana en cifras muy elevadas, con 410 vuelos previstos este viernes, 444 el sábado y 431 el domingo, lo que refuerza el papel del aeropuerto como principal polo de operaciones durante las fiestas.

Sevilla, por su parte, operará 187 vuelos este viernes, 179 el sábado y 212 el domingo, con un repunte claro en el cierre del fin de semana.

En Granada-Jaén, los vuelos previstos pasan de 28 el viernes a 30 el sábado y 35 el domingo, mientras que Almería opera 13, 16 y 13 vuelos respectivamente.

Jerez mantendrá un patrón similar de estabilidad, con doce vuelos el viernes, doce el sábado y 14 el domingo.

HASTA EL FINAL DEL PERIODO NAVIDEÑO

Más allá de este fin de semana, los aeropuertos andaluces prevén operar 8.463 vuelos desde este viernes, hasta el miércoles 7 de enero, con un reparto de 2.843 vuelos nacionales y 5.620 internacionales.

Málaga-Costa del Sol concentrará 5.333 vuelos en ese tramo final, lo que supone el 63% del total andaluz previsto desde este viernes hasta el 7 de enero.

En esos 13 días, Málaga suma 1.185 vuelos nacionales y 4.148 internacionales, de modo que el 77,8% de sus operaciones programadas hasta el 7 de enero serán internacionales.

En Sevilla están previstos 2.428 vuelos desde este viernes hasta el 7 de enero, lo que representa el 28,7% del total andaluz del tramo final.

El aeropuerto sevillano desglosa esas operaciones en 1.020 vuelos nacionales y 1.408 internacionales, con un 58,0% de operaciones internacionales en ese periodo.

El aeropuerto Granada-Jaén prevé 370 vuelos desde este viernes hasta el 7 de enero, desglosados en 356 nacionales y 14 internacionales, mientras que Almería operará 192 vuelos (162 nacionales y 30 internacionales) y Jerez, 140 vuelos (120 nacionales y 20 internacionales).

En cuanto a los picos diarios dentro de este tramo final, Málaga marca su máximo con 453 vuelos el viernes 2 de enero (105 nacionales y 348 internacionales) y su mínimo con 305 vuelos el miércoles 7 de enero (75 nacionales y 230 internacionales).

Sevilla alcanzará su techo con 212 vuelos (por ejemplo el domingo 28 y también el domingo 4), mientras que su jornada más baja será el miércoles 7, con 131 vuelos (72 nacionales y 59 internacionales).

Granada-Jaén sitúa su máximo en 35 vuelos el domingo 28, y su mínimo en 22 vuelos el 31 de diciembre y el 1 de enero; Almería alcanza su máximo diario con 18 vuelos (como el sábado 3 o el martes 6) y baja a 11 el domingo 4; Jerez llega a 14 vuelos el domingo 28 y el domingo 4, y cae a ocho el 30 y el 31 de diciembre y el 7 de enero.

BALANCE DEL PERIODO Y COMPARATIVA CON 2024

En el conjunto del periodo navideño analizado (del 19 de diciembre al 7 de enero), los aeropuertos andaluces suman 12.823 vuelos programados, de los que 4.381 son nacionales y 8.442 internacionales.

Málaga-Costa del Sol concentra 8.051 vuelos en todo el periodo (1.819 nacionales y 6.232 internacionales), mientras que Sevilla suma 3.680 (1.568 nacionales y 2.112 internacionales).

Granada-Jaén alcanza los 564 vuelos (542 nacionales y 22 internacionales), Almería los 306 (260 nacionales y 46 internacionales) y Jerez los 222 (192 nacionales y 30 internacionales).

Estas previsiones suponen 1.497 vuelos más que en 2024 en el agregado de estos aeropuertos, al pasar de 11.326 vuelos el año anterior a 12.823 en el periodo actual, lo que representa un incremento del 13,2%. Sin embargo, el periodo analizado de 2024 comprendía un día menos que el de este 2025.

Por aeropuertos, Sevilla pasa de 3.154 vuelos en 2024 a 3.680 en el periodo actual (+526), mientras que Málaga-Costa del Sol crece de 7.179 a 8.051 (+872).

Granada-Jaén sube de 501 vuelos a 564 (+63) y Almería aumenta de 252 a 306 (+54). Jerez, en cambio, desciende de 240 vuelos en 2024 a 222 en el periodo actual (-18).

NACIONAL

A nivel nacional, La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 16.428 vuelos en este último fin de semana de 2025, entre este viernes y el domingo, 28 de diciembre, lo que supone un 3,2% más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos tres días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos con 3.292.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 2.753 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto de malagueño programará un total de 1.285 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 1.255 y 1.034 vuelos, respectivamente.