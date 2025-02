AMP.-Puente afirma que Ryanair ha eliminado rutas porque el Gobierno no ha atendido a propuesta "disparatada"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este miércoles que Ryanair ha eliminado 12 rutas y 800.000 asientos en aeropuertos regionales de España para este verano en respuesta a la negativa tanto del Gobierno como de Aena de aceptar una propuesta "disparatada" de la aerolínea.

Así, en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, Puente ha señalado que la compañía ya había anunciado que los recortes estaban motivados por esta negativa, pero sin hacer público el contenido concreto de la propuesta.

Por ello, el ministro ha explicado que la aerolínea irlandesa prometía un incremento de 800.000 asientos anuales entre 2025 y 2026 en 14 de los 32 aeropuertos regionales, un aumento condicionado a una serie de descuentos en las tarifas y apoyo en territorios.

Por un lado, pedía que se revertiera el ajuste de las tarifas de Aena de 2024 en todos los aeropuertos de la red y que hubiera descuentos "masivos en los aeropuertos regionales", donde, como ha recordado Puente, ya existe un sistema de incentivos. En concreto, pedía un 50% de descuento por cada pasajero que mantuviera de un año para otro y un 100% de descuento por cada nuevo pasajero que lograra transportar durante un periodo de siete años.

Además, exigía la aportación de fondos públicos por parte de entidades locales y comunidades autónomas, algo fuera del alcance del Ministerio. En este sentido, la aerolínea planteaba una dotación de 150.000 al año por cada ruta existente y 250.000 para cada nueva ruta.

Puente, que durante toda su intervención ha defendido el sistema tarifario de Aena, alegando que las tasas son "el elemento central de la sostenibilidad económica a largo plazo", ha recalcado que "no es posible atender a esta propuesta".

"Atender a la petición de Ryanair no solo sería desproporcionado y peligroso para la sostenibilidad del sólido sistema aeroportuario español (...) sino que además resultaría ilegal, dado el marco regulatorio existente en España, y se llegaría a considerar ayuda de Estado por parte de la Unión Europea", ha declarado.

También ha criticado el 'modus operandi' de Ryanair, que solicita "constantemente ayudas" y retira aviones "cuando apenas existe un margen de reacción" por parte de las competidoras, lo que "podría encajar en una modalidad de chantaje que el Estado español y el Gobierno de España ni pueden ni van a aceptar".

Además, ha esgrimido que la decisión de Ryanair trata de "darle al Gobierno de España donde le duele", quitando vuelos en aeropuertos de baja ocupación y pegándole "una buena patada en sus partes al ministro quitando el vuelo Valladolid-Barcelona".

"Hubiese preferido que me llamasen payaso --en referencia a la camapaña de Ryanair que utiliza la imagen del ministro Bustinduy como un payaso-- a lo que han hecho", ha sentenciado, considerando que le han intentado "hacer daño" a la gente de "su casa" con la única finalidad de extorsionarle. "Y vamos, en fin, no ha nacido todavía el que me extorsione a mí", ha aseverado.

También ha indicado que Aena ya ha identificado algunas compañías aéreas que están dispuestas a desarrollar nuevas rutas y cubrir el vacío creado por Ryanair y que se ha reunido con algunas de ellas y ha asegurado que algunos de los aeropuertos donde Ryanair elimina rutas ya tienen programado un aumento de plazas con respecto al año anterior.

"BUSCA INTERLOCUTORES MÁS DÉBILES"

En otro punto de su intervención también ha señalado que Ryanair "preconiza abiertamente la ruptura del modelo aeroportuario", lo que sería "una barbaridad" y llevaría a realizar aportaciones públicas financiadas por los contribuyentes españoles, "usen o no el avión".

"Esta intención de demoler el modelo aeroportuario en red no busca sino disponer de interlocutores más débiles", ha recalcado, añadiendo que lo que la 'low cost' quiere es que los gestores se "plieguen a sus peticiones".

Además, ha subrayado que esta "pretendida demolición" del sistema no haría más que "introducir inseguridad jurídica", lo que beneficiaría a los accionistas de la aerolínea en detrimento de los Presupuestos públicos de los contribuyentes españoles (Aena es en un 51% propiedad del Estado) y de los accionistas de Aena, que "tienen exactamente el mismo derecho a obtener dividendos que los accionistas de Ryanair".

Puente ha concluido defendiendo que el sistema aeroportuario español se basa en un "robusto esquema" formado por Aena, los reguladores (CNMC) y las compañías aéreas a través de procesos de consulta, un sistema que considera "equilibrado y resiliente" que ha permitido a Aena llevar un ritmo de recuperación muy elevado tras la crisis y ser la empresa con la sexta mayor capitalización del país.

"ENMASCARA LA FALTA DE AVIONES"

En el turno de respuestas, Puente ha explicado que, en su opinión, la explicación de que Ryanair haya reducido su operativa "no es porque las tasas sean caras", sino porque "posiblemente trata de enmascarar su falta de aviones", haciendo referencia a los retrasos en las entregas de Boeing derivados de problemas con las cadenas de suministro y que, en el caso de la irlandesa, afectan a un pedido de 50 aviones con los que pensaba contar en el corto plazo.

"Boeing lleva mucho tiempo retrasando sus entregas y las compañías tienen que enmascarar que no les llegan los aviones", ha señalado, añadiendo que la compañía también ha adoptado estrategias similares en otros países como Alemania o Italia.

Además, ha puesto el foco en que las cifras de ocupación de los vuelos de Ryanair en aeropuertos pequeños, citando al de Valladolid, se sitúan por encima de la media y que la compañía, a pesar de reducir operaciones en estos aeropuertos, va a aumentar un 2% todas sus operaciones en el conjunto de la red de Aena, llevándose los aviones a aeropuertos turísticos donde pagarán tarifas más altas al no disponer de los incentivos que sí tienen los pequeños.