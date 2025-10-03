Arrancan las obras de la nueva pasarela por la playa de Mazagón (Huelva) para mejorar la accesibilidad

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente y el gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Paco Pérez y Adrián Moreno, respectivamente, junto con la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, han visitado este viernes Mazagón con motivo del inicio de las obras de la nueva pasarela peatonal incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Litoral-Condado de Huelva.

Según ha indicado la mancomunidad en una nota, esta pasarela forma parte de la actuación destinada a la mejora de la accesibilidad y conexión de espacios turísticos en la franja litoral del Condado, con el objetivo de "facilitar la movilidad peatonal y ofrecer un recurso seguro y sostenible para quienes disfrutan de Mazagón".

La pasarela, que se adjudicó por un presupuesto de 341.455 euros, conectará la playa de las Dunas y la del Chicago y tendrá una longitud total de 672 metros. De ellos, 519 metros corresponden a la estructura principal y 153 metros a los tres accesos a la playa. Su anchura será de dos metros, superior a la exigida por la normativa de accesibilidad, lo que "garantizará un tránsito cómodo y seguro para todas las personas". Además, se habilitarán rampas accesibles, zonas de descanso y paneles informativos en varios idiomas.

"La puesta en marcha de esta pasarela es un paso decisivo para hacer de nuestro litoral un destino mejor conectado y más accesible, apostando por infraestructuras sostenibles al servicio de la ciudadanía", ha afirmado el presidente de la mancomunidad.

Por su parte, el gerente de la entidad, Adrián Moreno, ha señalado que "con este tipo de proyectos se refuerza la calidad de la oferta turística, y se avanza en sostenibilidad, generando un impacto positivo tanto en el visitante como en el residente".

La alcaldesa de Palos de la Frontera ha subrayado la importancia de esta actuación para el municipio costero. "Mazagón necesitaba una infraestructura de estas características para potenciar la seguridad y comodidad de los paseos, mejorar la experiencia de quienes nos visitan y poner en valor nuestro entorno natural", ha dicho.

El PSTD Litoral-Condado de Huelva contempla un total de 14 actuaciones en los municipios de Almonte, Moguer y Palos de la Frontera, con una inversión de 2,4 millones de euros, financiados con los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y coordinados en Andalucía por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.