El Ayuntamiento resalta que octubre se consolida como temporada alta del turismo en Córdoba, con subida de visitas de 5%

Archivo - Turistas en el Puente Romano de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha destacado este viernes que octubre se consolida como temporada alta del turismo en la ciudad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos esta jornada, que apuntan a que el último mes han visitado la capital un total de 98.196 viajeros, un incremento del 5,01% respecto al año anterior y un 7,29% más que en el año prepandemia.

En una nota, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha resaltado que "nuestro otoño cordobés es ya temporada de referencia en Córdoba, prácticamente al nivel de la primavera y del mayo festivo", algo que "evidencia que la estacionalidad a la que durante mucho tiempo ha estado sometido el sector turístico en la ciudad ya no es un problema, porque cada vez vemos más cómo los visitantes se reparten durante todo el año, incluso en los meses de verano", ha aseverado.

Aguilar ha puesto el foco en el tirón que ha supuesto el incremento del turismo nacional, que ha crecido un 7,93%. El visitante extranjero ha subido también, concretamente un 2,71%. Por procedencia del turismo español, el primer lugar lo ocupan los andaluces, seguidos de los madrileños, catalanes y valencianos.

En lo que respecta al turista extranjero, destacan los estadounidenses, franceses, alemanes, británicos, italianos y chinos. En cuanto al acumulado, hasta octubre del presente año han llegado 837.176 turistas, un 1% más respecto a 2019 y 1,97 por encima de 2024.

En cuanto al acumulado de las pernoctaciones, hasta octubre han sido 1.427.442, lo que supone un +3,08% respecto a 2019 y +1,14 % respecto a 2024. Las noches de hotel recogidas en establecimientos hoteleros durante el mes de octubre han sido de 163.077, un 5,45% menos respecto a 2024 y un 5,40% más respecto a las cifras de 2019.

Aguilar ha manifestado que "Córdoba crece también en materia turística y lo hace con un modelo de ciudad en el que el turismo es uno de los ejes vertebradores, un turismo que pone el foco en su rica y variada oferta patrimonial y monumental, pero que impulsa y fomenta otros nichos que permiten seguir avanzando".