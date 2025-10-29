La Campiña Sur de Córdoba impulsa un viaje cicloturista para descubrir el vino de Montilla-Moriles y la artesanía

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (segundo por la dcha.), junto a otras autoridades, en la presentación del 'Road Trip Ruta del Vino Montilla-Moriles'. - CAMPIÑA SUR

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles han presentado este miércoles en La Rambla el 'Road Trip a Pedales por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: fin de semana de cicloenoturismo en pareja', una experiencia que invita a recorrer los municipios de Fernán Núñez, La Guijarrosa, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santaella combinando naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias auténticas entre viñedos, talleres artesanales y bodegas.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota, el acto, que se ha celebrado en el Museo de la Cerámica de La Rambla, ha contado con la asistencia del presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz; alcaldes de la comarca; el gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Cabello, y representantes de empresas del sector turístico.

En este contexto, Ruz ha señalado que "este proyecto pone en valor la riqueza turística de nuestra comarca, que articula naturaleza, vino, gastronomía y patrimonio y artesanía en un trayecto que invita a descubrir la Campiña Sur de una forma pausada, activa y disfrutable y pretendemos que los visitantes que participen en este fin de semana que proponemos, vivan una experiencia completa, desde pedalear entre olivares y viñedos, a detenerse en talleres artesanos, degustar vinos con historia y alojarse en entornos singulares".

El recorrido de este 'road trip', que es el tercero que se diseña de manera conjunta entre la mancomunidad y la Ruta del Vino Montilla-Moriles, está diseñado para ser "cómodo y accesible", al tiempo que permite un contacto directo con la cultura vitivinícola de Montilla-Moriles, con experiencias como visitas a alfarerías y el Museo de la Cerámica, en La Rambla; la Plaza Mayor, la Casa de las Columnas y el Barrio de la Villa, de Santaella, o la Plaza de Armas, los jardines del Palacio Ducal y la parroquia de Santa Marina, de Fernán Núñez.

También se pasará por La Tahona y el Molino del Rey, de San Sebastián de los Ballesteros, y la laguna de la Mohedana, de La Guijarrosa, sumando, además, paseos por parajes naturales de la Campiña y comidas en emblemáticos establecimientos de la comarca.

El presidente de la entidad supramunicipal ha hecho hincapié en que la iniciativa se inscribe dentro de la apuesta de la mancomunidad por un turismo de "calidad, activo, sostenible y con valor añadido para los municipios".

Al respecto, ha añadido que "nuestro objetivo es diversificar la oferta turística de la comarca, para que visitantes y residentes tengan acceso a experiencias auténticas, que generen economía local y refuercen el arraigo territorial y con iniciativas como ésta reforzamos la colaboración entre municipios, bodegas, artesanos y hostelería, es decir, estamos uniendo fuerzas para dar a conocer un destino que tiene identidad propia y muchas historias que contar".

Este nuevo 'road trip', sumado a los dos que ya se han presentado y que recorren partes de la comarca en coche y en autocaravana, forman parte del plan 'Promoción y Valorización del Destino Campiña Sur Cordobesa', que cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. En la web 'https://turismo.campisur.eu/road-trip-en-pedales-por-la-ruta...' se puede encontrar más información sobre esta actividad.