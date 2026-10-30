La Carolina (Jaén) acogerá el 9 y 10 de noviembre un congreso andaluz para abordar la nueva atención turística

De izquierda a derecha: Pedro Machado, concejal de turismo de La Carolina; Mario Martos, delegado Territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Jaén de la Junta de Andalucía; y el catedrático de la UJA Juan Ignacio Pulido. - UJA

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carolina (Jaén) acogerá los próximos 9 y 10 de noviembre el VII Congreso Andaluz de Información Turística, organizado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén (UJA), una cita profesional en la que se espera la participación de alrededor de 70 profesionales del sector turístico, procedentes de distintos puntos de Andalucía y de otras comunidades autónomas.

Bajo el lema '20 años después. Informar, interpretar, anticipar: la nueva atención turística', el congreso pretende convertirse en un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre responsables de oficinas de turismo y centros de visitantes, representantes de las administraciones públicas, investigadores, especialistas en innovación turística y profesionales vinculados a la gestión y promoción de destinos.

La celebración de esta séptima edición supone, además, la recuperación de una iniciativa pionera que nació a finales de los años noventa del pasado siglo y que llegó a celebrar seis encuentros en diferentes municipios andaluces --Andújar (Jaén), Vera (Almería), Carmona (Sevilla), Mijas (Málaga), Alhama de Granada (Granada) e Isla Cristina (Huelva)--, donde tuvo lugar su última edición en marzo de 2006.

Dos décadas después, el congreso retoma su trayectoria con una mirada renovada y adaptada a los profundos cambios que ha experimentado el turismo, reivindicando el papel estratégico de los profesionales de la información turística en la calidad de los destinos y en la experiencia de los visitantes.

Durante las dos jornadas, el congreso contará con conferenciantes y especialistas de reconocido prestigio nacional, procedentes del ámbito institucional, académico, tecnológico y empresarial, que abordarán algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la información turística.

Entre los contenidos destacados figuran la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas de inteligencia turística, la medición del valor generado por las oficinas de turismo, la sostenibilidad, la evolución de los perfiles profesionales y las nuevas formas de atención, interpretación y acompañamiento al visitante.

Asimismo, se analizarán las implicaciones del Proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía para las oficinas de turismo y los centros de visitantes, así como las oportunidades que ofrece el nuevo contexto tecnológico y normativo para modernizar estos servicios.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Estrella Díaz, directora General de Ordenación del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, que ofrecerá una visión estratégica sobre el futuro del turismo andaluz y sus nuevos enfoques regulatorios.

Entre los ponentes también destaca Eva Ballarín, investigadora de tendencias turísticas y vocal del Consejo Nacional de Turismo de España; Miguel Ángel Catalán, director de la Smart Office DTI del Ayuntamiento de Finestrat; Dani Caro, jefe del Departamento Andalucía Nexus; y Olga Broto, CEO y fundadora de Materia Naranja.

El congreso incluirá también dos mesas redondas en las que participarán representantes institucionales, universidades y empresas especializadas, con el propósito de favorecer el debate sobre los nuevos modelos de gestión y las competencias que necesitarán los profesionales de la información turística durante los próximos años.

La elección de La Carolina como sede de este encuentro permitirá también dar visibilidad a su patrimonio histórico, cultural y turístico, reforzando su posicionamiento como destino de turismo de interior y como escenario para la celebración de encuentros profesionales.

Además de las sesiones de trabajo, el programa contempla actividades de intercambio y convivencia entre los participantes, una visita guiada por la localidad y una propuesta gastronómica vinculada a la perdiz y a la tradición cinegética de la zona.

Con la recuperación de este congreso, la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén pretende impulsar la colaboración entre instituciones y profesionales, favorecer la transferencia de conocimiento y contribuir a la modernización de los servicios de información turística de Andalucía.

La inscripción es gratuita hasta completar aforo y puede formalizarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NFduCizKSdDfP8Z17