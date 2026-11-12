Cigestur congregará en Córdoba a 350 especialistas de 20 países para analizar el turismo patrimonial

Autoridades y organizadores del congreso, en el Rectorado. - UCO

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital cordobesa volverá a convertirse los próximos días 19 y 20 de noviembre en el punto neurálgico de la gestión turística del patrimonio, ya que la VI edición del congreso internacional Cigestur reunirá en la ciudad a cerca de 350 especialistas de 20 países, con el apoyo de 17 universidades de tres continentes, en un evento en el que se abordarán los principales desafíos del sector.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, durante el transcurso del encuentro, organizado por la UCO y la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la propia UCO, se presentarán 125 investigaciones académicas relacionadas con el sector, de las cuales el 60% serán presentadas por personal investigador de universidades internacionales. Concretamente, participarán ponentes de 20 países diferentes y, por parte de España, asistirá personal investigador de un total de 19 ciudades.

El programa definitivo del congreso, que rendirá homenaje a la figura de Averroes con motivo de la conmemoración del 900 aniversario de su nacimiento, ha sido presentado este jueves en el Rectorado de la institución académica, en un acto que, entre otras autoridades, ha contado con la presencia del vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro, y con representantes de los centros y facultades participantes, además de distintas aulas, cátedras y servicios de la UCO.

El encuentro se constituye como un espacio de encuentro para compartir las últimas investigaciones en la materia, así como ideas innovadoras y buenas prácticas sobre cómo gestionar, proteger y poner en valor el patrimonio a través del turismo.

Durante el congreso, que se celebrará simultáneamente en tres salas del Rectorado y en una sesión virtual, se abordará una amplia diversidad de materias a través de sesiones paralelas y mesas temáticas, como la planificación turística de los destinos patrimoniales, experiencias patrimoniales inmersivas y emocionales, regulación, ordenación y marco jurídico del turismo, turismo, patrimonio y traducción, sostenibilidad y emprendimiento para el patrimonio y destinos gastronómicos.

También se analizarán cuestiones como las nuevas tecnologías y digitalización aplicadas al diseño de nuevos productos turísticos, el turismo activo y deportivo o la gestión turística de destinos rurales y de naturaleza, entre otras muchas.

Por otro lado, durante el evento se dará a conocer el primer 'Observatorio Para la Sostenibilidad Turística Local de Andalucía', un informe que será presentado por las profesoras María Dolores Guerrero Banea y Paqui Castilla Polo y que analiza el encaje y desarrollo de los indicadores de sostenibilidad turística en los destinos andaluces bajo una dimensión ambiental, social y económica.

El congreso contará también con un panel específico en el que intervendrán algunos de los '50 visionarios del Turismo Patrimonial y Cultural de Córdoba', un conjunto de personalidades de la ciudad que recientemente fueron distinguidas por la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la UCO por su papel clave en el desarrollo, preservación y proyección turística de la provincia.

El encuentro, además, será inaugurado con la actuación cultural 'El Flamenco: patrimonio, tradición e imagen', un espectáculo a cargo de Teresa Ávalos y que contará con la colaboración de distintos creadores y firmas como Álvaro Larrosa, Francisco Tamaral, Inma Benicio o Sombrerería Miranda.

PROGRAMA PREVIO Y CITAS CULTURALES

Aunque el programa central del evento se desarrollará a partir del jueves 19, durante los dos días previos se organizarán distintas actividades académicas y sociales con el fin de propiciar el intercambio de conocimiento entre el personal académico, universidades y gestores públicos, que se celebrarán en las Facultades de Ciencias del Trabajo, Filosofía y Letras y Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Entre las acciones previas, se presentará el libro 'Satisfacción en la vida turística y aspectos de sostenibilidad' y se celebrarán conferencias impartidas por universidades invitadas.

El congreso contará también con distintos eventos culturales, como visitas al Museo Arqueológico, Museo Taurino y a la Mezquita-Catedral. Asimismo, se organizarán catas de aceite y de vino con la colaboración de las Denominaciones de Origen Protegidas Montilla-Moriles y Priego de Córdoba.

El congreso cuenta con la colaboración de las facultades participantes y el Master de Asesoría Jurídica de Empresas y Gestión del Patrimonio desde el Municipio, el Master de Traducción Turística Especializada, el centro de Análisis y Prospectiva de Turismo (CAPT) de la Universidad de Córdoba y el Aula de Universidad, Turismo y Empresa, UCOturem, por lo que dispone de un grupo nutrido y multidisciplinar de especialistas de diferentes ramas y disciplinas que conforman tanto el Comité Organizador como el Comité Científico.