Las cinco rutas de la Axarquía superan la auditoría de la Q de Calidad destacando el alto compromiso

La auditoría fue realizada por Pablo Escribano, auditor de la entidad certificadora OCA Global, quien destacó "el alto nivel de compromiso y colaboración de las entidades públicas y privadas" integradas en la visita. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía, entidad que gestiona las certificaciones de la "Q de Calidad" de las cinco rutas turísticas la comarca, ha llevado a cabo esta semana una nueva auditoría en la Axarquía en la que han vuelto a destacar por su alto compromiso y la colaboración público-privada.

Así lo ha dado a conocer la Mancomunidad en un comunicado, en el que detalla que en esta ocasión, la Ruta de la Pasa fue la elegida para la evaluación, y la auditoría fue realizada por Pablo Escribano, auditor de la entidad certificadora OCA Global, quien destacó "el alto nivel de compromiso y colaboración de las entidades públicas y privadas" integradas en la visita.

La jornada comenzó con la Galería del Bandolero, donde Ezequiel Moya, técnico de turismo de El Borge, ofreció una detallada explicación sobre el legado histórico de los bandoleros en la comarca.

La auditoría continuó en Moclinejo, donde se realizó una visita a la Bodega Dimobe. Juan Muñoz, perteneciente a la tercera generación de bodegueros de la familia, mostró con gran dedicación los procesos tradicionales que emplean en la elaboración de sus vinos.

La visita incluyó un recorrido completo por las instalaciones incluyendo el Museo Bodega Muñoz Molina, que refleja la rica herencia vinícola y cultural de la zona.

La jornada continuó con un recorrido por la Casa Museo Axarquía, de la mano de José Carlos Montañez, guía local de Moclinejo, quien ofreció una interesante explicación sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del municipio.

"Durante la auditoría se ha puesto de manifiesto el firme compromiso de los técnicos de las instituciones y de los empresarios de la comarca con la calidad turística, trabajando de manera conjunta para mantener y mejorar los estándares que distinguen a la Axarquía como un destino de referencia en turismo sostenible, cultural y gastronómico", ha manifestado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín.

El vicepresidente de Turismo, Jesús Pérez Atencia, también ha puesto en valor el éxito de esta jornada "que reafirma la importancia de la colaboración entre administraciones, técnicos y sector empresarial, así como el esfuerzo constante por garantizar la autenticidad y excelencia de las experiencias que ofrece en general, todo el territorio de la Axarquía".

La comarca de la Axarquía-Costa del Sol ha sido la primera de España en certificar sus rutas con la Q de Calidad. Es la primera vez que lo consiguen este tipo de recurso turístico y de forma simultánea: Ruta Mudéjar, Ruta de la Pasa, Ruta del Sol y del Aguacate, Ruta del Aceite y de Los Montes, Ruta del Sol y el Vino La acreditación conseguida por el Área Turismo está recogida en el apartado Visitas a Espacios Industriales, Naturales, Culturales e Históricos.

Se auditaron entre otros parámetros el de accesibilidad, sostenibilidad, señalización y satisfacción del turista. Para su consecución fue fundamental la implicación de los ayuntamientos así como de la empresa Q Innovate Consultores.

Durante un año el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Aarquía estuvo realizando un trabajo de campo por los 31 municipios que integran a comarca para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Calidad Turística basado en la Norma UNE-ISO 13810:2023 de Visita a Espacios Industriales, Naturales, Culturales e Históricos.

Este trabajo que fue realizando el Área de Turismo, entidad responsable de la promoción turística de la comarca, fue en colaboración con cada uno de los ayuntamientos de la comarca que se implicaron , tanto en la preparación previa como en las estrictas auditorías que se han desarrollado.

La 'Q Calidad Turística' es un certificado español de reconocido prestigio dirigido a la acreditación voluntaria de servicios turísticos y que se otorga desde el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

En Fitur 2025, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía recibió el Premio Nacional Q Calidad Turística por ser la primera de España en certificar cinco rutas. Este galardón lo otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad junto a la Secretaría de Estado de Turismo