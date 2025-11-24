Córdoba acogerá el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística del Ictes

El presidente del Ictes, Miguel Mirones; el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de Andalucía en la CEA, José Carlos Escribano. - ICTES

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), Miguel Mirones; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han anunciado este lunes que Córdoba será la sede del VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad organiza con carácter bienal y que se celebrará en la primavera de 2026.

Así lo ha decidido la junta directiva del Instituto, tras estudiar las propuestas de las distintas ciudades que presentaron candidatura tras el proceso competitivo abierto por el Ictes para elegir sede. La junta directiva del Instituto está formada por los presidentes de las patronales nacionales del sector turístico, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y los municipios y provincias españoles, a través de la FEMP.

Al igual que en ediciones anteriores, en este evento se darán cita los principales representantes del turismo en el ámbito nacional e internacional: administraciones públicas, presidentes de patronales de la industria turística, gestores de destinos, empresarios y expertos, con el fin de poner en común y debatir acerca de los retos a los que se enfrenta el sector con relación a la Calidad y Sostenibilidad turística.

Al respecto, el presidente del Ictes ha dado las "gracias al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía por la gran propuesta presentada, que refleja su apuesta decidida para que el VIII Congreso organizado por el Instituto se realice en Córdoba". También, ha mostrado su "satisfacción por el éxito del proceso competitivo abierto por el Ictes para elegir sede de la octava edición de este Congreso" y ha agradecido la participación de los destinos que han presentado candidatura.

LÍDER EN CERTIFICACIONES Q Y S

Mientras, el consejero ha señalado que "para Andalucía es un orgullo acoger de nuevo el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística; es la primera vez que una comunidad autónoma repite como sede, y eso refleja el compromiso sólido y sostenido que esta tierra mantiene con la excelencia turística".

Bernal ha recordado que "Andalucía lidera en España el número de entidades certificadas con los distintivos Q y S, un reconocimiento al esfuerzo del sector por ofrecer servicios de máxima calidad y por avanzar hacia un modelo más sostenible, competitivo y seguro".

En palabras del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, "la celebración de esta octava edición en Córdoba subraya la apuesta firme de Andalucía por un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad. Nuestro compromiso con estos valores es real, continuo y compartido con el Ictes, y resulta esencial para impulsar estándares que elevan la competitividad de todo el destino".

Asimismo, ha asegurado que "este Congreso llega en un momento clave, en el que Andalucía está dando pasos firmes para consolidar un modelo turístico basado en la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad", a lo que ha agregado que "Córdoba será un punto de encuentro estratégico para seguir construyendo ese futuro".

DESTINO DE REFERENCIA PARA EL TURISMO MICE

Este VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba, en pleno corazón de la Judería y junto a la Mezquita-Catedral; un centro de referencia para congresos y exposiciones que recoge entre sus muros la historia de la ciudad.

Ante ello, el alcalde ha mostrado su "satisfacción por que Córdoba haya sido designada sede de esta cita internacional, que vuelve a ponernos en el foco del debate sobre la calidad y la sostenibilidad turística, dos conceptos que están unidos de manera indisoluble y sobre los que Córdoba lleva mucho avanzado".

Además, Bellido ha indicado que "la celebración de este Congreso evidencia algo que viene siendo una constante en los últimos años, y es que Córdoba es un destino de referencia para el turismo MICE por todo lo que ofrece, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de la oferta alternativa, desde el patrimonio a la cultura o la gastronomía, aspectos que han quedado patentes en la defensa que hemos hecho de nuestra candidatura y que, sin duda, han pesado a la hora de designarnos como sede del Congreso".

El VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad del Ictes cuenta, además, con el apoyo del Consejo Empresarial de Turismo de Andalucía de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que preside José Carlos Escribano.

Las sedes anteriores de esta importante cita internacional que gira en torno a la Calidad y la Sostenibilidad Turística certificada y que organiza el Ictes han sido Santander (2010), Las Palmas de Gran Canaria (2013), A Coruña (2015), Cali (Colombia, 2017), Puerto de la Cruz (Tenerife, 2019), Cartagena (Murcia, 2022) y Jerez de la Frontera (Cádiz, 2024).