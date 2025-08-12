La costa de El Ejido (Almería) registra una ocupación media del 90% en hoteles y apartamentos turísticos durante julio

La concejala de Turismo en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), María Herminia Padial. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La costa de El Ejido (Almería) ha cerrado el mes de julio con una ocupación media del 90 por ciento tanto en hoteles como en apartamentos turísticos, unas cifras que reflejan que el municipio "atrae a quien lo visita" y que se ha consolidado como un "destino muy valorado" por el turismo nacional familiar en verano.

En el caso de los establecimientos hoteleros de interior, la ocupación supera el 50 por cieno. Se trata de un dato que "mejorará a lo largo del mes de agosto, ya que la previsión para este mes estival apunta a un incremento del número de reservas también en el núcleo de El Ejido, pese a estar más alejado de la línea de costa", según ha indicado el Consistorio en una nota.

En este sentido, la concejala de Turismo, María Herminia Padial, se ha mostrado "muy satisfecha" con los datos registrados y ha destacado que "la costa de El Ejido está de moda y se consolida como un destino preferente para muchos turistas, gracias a las bondades que la hacen única".

Así, Padial ha apuntado que durante el mes de julio "el perfil mayoritario entre los visitantes ha sido el de turistas de ámbito nacional que viajan en familia, con llegadas desde todos los puntos de España". En el ámbito internacional, Bélgica, Alemania, Portugal y Países Bajos fueron los países de origen que aglutinaron el mayor número de visitantes.

Para este mes de agosto, las previsiones "siguen siendo muy positivas, ya que los alojamientos de costa muestran una ocupación cercana al cien por cien tanto en hoteles, como apartamentos turísticos y Viviendas de Uso Turístico, así como en el Camping de Balerma, con un notable incremento también en el hotel de 5 estrellas de Almerimar, pese a que su temporada alta coincide con la del turismo de golf", han apuntado desde el Ayuntamiento.

Por su parte, la Oficina Municipal de Turismo ha mantenido el volumen de consultas registrado en el mismo período del pasado verano y ha detectado un incremento destacado en el uso de las nuevas tecnologías como vehículo para las consultas, tipo Whatsapp y vía telemática.

Otro indicador de los buenos datos de ocupación turística del municipio es la "gran aceptación" que ha tenido la programación de actividades preparada por el área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido.

"Estamos registrando un excelente nivel de participación y, lo que es más importante, la satisfacción con el desarrollo de las propuestas por parte de quienes nos visitan", ha incidido Padial.