González (PP) "anima a seguir batiendo récords" de visitantes tras los "datos históricos" en Huelva

Publicado 23/01/2020 17:25:25 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha celebrado "los datos históricos" que colocan a la provincia de Huelva como "la que más creció en Andalucía en número de visitas turísticas en el año 2019".

Según ha informado el PP en una nota de prensa, González ha realizado estas declaraciones en Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en Madrid, donde la provincia de Huelva "está siendo protagonista" después de que Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) dependiente de la Junta diera a conocer que visitaron Huelva más de 2,5 millones de visitantes el pasado año.

El presidente popular ha aplaudido estos datos en los que se recoge un aumento del 10,4 por ciento respecto a 2018, pero ha animado "a seguir haciendo historia el próximo año, ya que a su juicio "Huelva es la provincia más completa de toda España".

"Huelva está mostrando en Fitur el gran potencial que tiene para ser un destino turístico en cualquier época del año, con una gran oferta variada que va desde la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, hasta las playas del litoral, pasando por la Cuenca Minera, el Andévalo, el Condado y la zona Metropolitana", ha proseguido.

El popular, que ha estado acompañado en Fitur por miembros del PP onubense, ha destacado que "además de nuestras comarcas tenemos joyas naturales como el Parque Nacional de Doñana y una gastronomía que es referente a nivel mundial".

Gonzalez ha remarcado "la apuesta del Gobierno andaluz por Huelva y la buena gestión que se está llevando a cabo desde la Junta de Andalucía para impulsar a nuestra provincia, no obstante, esta labor no se vería recompensada si no fuera por "el gran trabajo que hacen los profesionales y empresarios del sector de la provincia", ha agregado.

El presidente del PP ha apuntado que "el compromiso de la Junta de Andalucía, los empresarios y los profesionales para atraer visitantes debe ir acompañado de la llegada de infraestructuras como el AVE que el Gobierno de Sánchez tiene que ejecutar"

"Esta oferta de calidad y variada que puede ofrecer la provincia debe ir ligada a las infraestructuras de comunicación, especialmente al AVE, del que no sabemos nada desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace año y medio", ha subrayado el popular antes de recordar que "Huelva es la única provincia costera sin AVE ni aeropuerto".