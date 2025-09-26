Jornada de puertas abiertas este domingo en el Museo-Tesoro del Santuario del Rocío (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El próximo 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, el Museo-Tesoro del Santuario del Rocío, en la propia aldea almonteña (Huelva) vuelve a celebrar una jornada de puertas abiertas, con acceso gratuito para todos los que lo visiten este día.

Según ha indicado la Hermandad Matriz en una nota de prensa, el Museo se podrá visitar en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y programa dos visitas guiadas gratuitas, a las 12,00 y a las 18,00 horas para todas aquellas personas que se inscriban previamente hasta completar los cupos previstos.

Un espacio museográfico que este año ha recibido a finales de septiembre, cerca de 10.000 visitas, el 40% de las cuales se hacen ya en formato de visitas guiadas. Ello convierte a este espacio en "uno de los más visitados de la Provincia de Huelva", que cerrará este año en el entorno de las 13.000 visitas, como ocurriese el año pasado.

Este año se cumple el 60 aniversario de la obtención de la distinción honorífica de Fiesta de Interés Turística, concedida por el Ministerio de Información y Turismo, que en el año 1979 fue reformulada y elevada a Fiesta de Interés Turístico Internacional; máxima categoría que contempla la nueva Ordenación Turística en España, antes de que se trasladara la competencia turística a las Comunidades Autónomas. Y un club en el que entraron a formar parte las grandes citas del calendario festivo de España, que entonces inspiraba una campaña promocional muy importante de Turespaña en el exterior.

Poco después, le fue concedida a la Romería del Rocío la placa de plata al Mérito Turístico en 1980. Estas distinciones y otras recibidas con posterioridad: distinción concedida por el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva y por la Agencia Destino Huelva, de la Diputación Provincial en 2024, son los elementos que inspiran el cartel anunciador, realizado por Antonio Ramos, con el que la Hermandad Matriz celebra este día, presidido por la Imagen de la Virgen del Rocío, que debe ser el centro del Turismo que visita este lugar y un peregrino que camina hacia ella.

Además, el fondo del cartel recupera el icónico cartel promocional de la Romería del Rocío de la serie diseñada por Óscar Mariné para el Patronato de Turismo de Huelva, al comienzo de la década de los años 90 del siglo XX. Además, aparece reproducido el cartel de la Romería del Rocío de 1980, que fue sufragado por la Secretaría General de Turismo.

Con ocasión de este aniversario, la Hermandad Matriz hacía público el pasado mes de febrero una Declaración Institucional en favor del Turismo, subrayando "las bondades y beneficios y los rasgos que deben caracterizar al que venga a disfrutar de este espacio sagrado y privilegiado, en Doñana".