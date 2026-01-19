Lobres (Granada) apagará por completo el alumbrado en su Noche de las Candelas para iluminarse solo con velas

Presentación de la Noche de las Candelas. - AYUNTAMIENTO DE LOBRES

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio granadino de Lobres apagará por completo el alumbrado público el 29 de enero, en su tradicional Noche de las Candelas, para iluminarse únicamente con miles de velas y ofrecer a los visitantes una experiencia "única".

La música será el alma de este recorrido sensorial, donde la Plaza de la Libertad recuperará el protagonismo del piano, que en esta ocasión actuará en formato dúo junto a un saxofonista.

El recogimiento de la Iglesia se verá realzado por el sonido de un Trío de Capilla, mientras que la ermita ofrecerá un ambiente íntimo de la mano de un guitarrista; por su parte, el consultorio médico acogerá las melodías de un saxofón solista.

El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha resaltado que es "una experiencia realmente mágica" y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación ciudadana.

En este sentido, el concejal anima a los grupos vecinales a decorar sus propias calles, sumándose al papel fundamental que desempeñan las asociaciones locales que año tras año engalanan las plazas y espacios públicos.

Asimismo, la concejalía mantiene abierta la convocatoria para aquellos músicos que quieran colaborar y sumar su talento para abrir nuevos espacios musicales durante la noche.

Como novedad para este año, la organización editará un mapa con los principales lugares de interés, entre los que destacan la rotonda del Puente de Hierro, la calle Ingenio, la Plaza de la Candelaria, el Centro de Mayores o la Iglesia.

No obstante, Nelson Ligero recuerda que lo más divertido de esta cita sigue siendo perderse por el laberinto de calles del pueblo para descubrir de forma espontánea las diferentes decoraciones y detalles que los vecinos preparan con esmero, "convirtiendo a Lobres en un escenario único bajo la luz de las velas".