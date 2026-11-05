La Mancomunidad Axarquía continuará con la promoción para reforzar el trabajo realizado en la WTM London

El presidente de Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín, en la WTM - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Axarquía continuará con la promoción 'Experience for everyone. Enjoy Costa del Sol Axarquía' para reforzar el trabajo realizado en la WTM London 2026.

Así, dado el crecimiento del mercado británico en la Costa del Sol el área de Turismo de la institución comarcal busca "posicionar la comarca Axarquía como una opción atractiva para los viajeros del Reino Unido a través de las redes sociales atendiendo a los nuevos hábitos tecnológicos del turista".

El presidente de Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín, ha explicado que en los próximos meses llevaran a cabo "una campaña de promoción digital en redes sociales dirigida específicamente al mercado británico con contenidos adaptados a los intereses, preferencias y hábitos de consumo del público británico poniendo en valor los principales atractivos turísticos de la comarca como su oferta cultural, gastronómica, paisajística y de experiencias así como las playas".

Además, ha precisado que la campaña se desarrollará mediante contenidos adaptados a través de plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

"Difundiremos contenidos inspiradores y promocionales de la comarca combinando publicaciones orgánicas con acciones de publicidad segmentada para alcanzar al público objetivo y generar interés en el destino", ha explicado el presidente de la institución comarcal.

Con esta iniciativa, el área de Turismo "busca reforzar el posicionamiento del destino en el mercado británico, incrementar su notoriedad y despertar el interés por visitarlo, contribuyendo así a atraer nuevos viajeros británicos que ya están en la Costa del Sol".

De igual modo, han recordado desde la institución que el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín, ha participado en la World Travel Market (WTM) de Londres, en representación de esta institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la Comarca Axarquía.

Durante la celebración de esta feria internacional del turismo, el presidente comarcal ha tenido ocasión de mantener diversos encuentros e intercambiar impresiones con representantes institucionales y profesionales del sector turístico.

Al respecto, ha valorado que "estos encuentros permiten reforzar las relaciones institucionales, compartir iniciativas y seguir trabajando conjuntamente en la promoción del destino Comarca Costa del Sol Axarquía como destino turístico, poniendo en valor sus recursos, su diversidad y su enorme potencial".

Por último, han subrayado que la presencia de la Mancomunidad en la WTM de Londres "constituye una oportunidad para seguir posicionando la comarca en los mercados internacionales y avanzar en la colaboración entre las distintas administraciones y entidades del sector turístico".