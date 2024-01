Marbella (Málaga) exhibe en Fitur su atractivo y fortaleza como sede de eventos deportivos de primer nivel

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marbella (Málaga) ha exhibido en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) su atractivo y fortaleza como sede de eventos deportivos de primer nivel.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado una docena de citas previstas en 2024, como el Ironman 70.3 y el Grand Prix de gimnasia rítmica, y ha puesto el acento en que "nuestra marca y nuestra oferta turística de excelencia es una garantía de éxito para la celebración de competiciones internacionales".

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el binomio turismo-deporte que tantos beneficios reporta en promoción y en impacto en la economía local", ha valorado, al tiempo que ha incidido en que la ciudad se ha convertido "en un escaparate único para albergar competiciones internacionales

También ha remarcado igualmente el apoyo municipal a las iniciativas impulsadas por clubes y entidades de la ciudad "que son un referente por su compromiso y dedicación en el fomento de numerosas disciplinas".

La primera prueba que se ha dado a conocer ha sido el Ironman 70.3 Marbella 2024, la quinta edición que albergará la ciudad y que tendrá lugar el 27 de octubre con la participación de más de 1.800 triatletas procedentes de 65 países. Vieytes ha subrayado que esta cita "servirá de test para la celebración en noviembre de 2025 del mundial, que por primera vez tendrá como sede una localidad española y que reunirá a más de 6.000 deportistas".

Asimismo, han presentado la 36 Media Maratón de Marbella, que se desarrollará el 29 de septiembre en un recorrido que discurrirá íntegramente por la senda litoral y que se marca como objetivo superar el millar de inscritos.

Por su parte, los torneos The One Marbella Padel Cup y The One Marbella Golf Cup, que alcanzan su quinta edición, se disputarán entre los meses de marzo y junio. Contarán con seis sedes y más de 1.600 jugadores, que se disputarán el título en la final prevista para septiembre.

El III World Padel Soccer, cuya presentación ha contado con la asistencia del exfutbolista Fernando Sanz, tomará el relevo en el calendario y volverá a reunir los días 3, 4 y 5 de junio a una treintena de jugadores y estrellas del fútbol de distintas nacionalidades que cambiarán el balón por las palas, "un evento consolidado que este año dará un salto de calidad y que tiene una gran repercusión internacional y un importante impacto turístico", ha apuntado el concejal.

Otra cita tendrá lugar el 17 de noviembre y le tocará el turno a la Marea Rosa, una carrera contra el cáncer de mama que une deporte y solidaridad y que en su última edición congregó a 3.000 participantes y recaudó más de 56.000 euros.

Por su parte, el Pabellón Deportivo Elena Benítez de San Pedro Alcántara será escenario un año más del prestigioso circuito internacional de gimnasia rítmica Grand Prix, que reunirá del 8 al 10 de marzo a las mejores deportistas mundiales de esta disciplina, como las campeonas del mundo Darja Varfolomeev y Sofía Raffaeli.

"La ciudad se convertirá de nuevo en capital mundial de esta modalidad deportiva que cuenta con una gran proyección internacional y que con tanto éxito se ha asociado a nuestra marca Marbella", ha valorado Vieytes.

Otra de las citas presentadas en la jornada de este jueves ha sido la nueva edición de Marbella Championship, el campeonato con licencia crossfit más importante del sur de España, que se celebrará del 4 al 6 de octubre. En la prueba está prevista la participación de 1.000 atletas nacionales e internacionales y contará con diferentes categorías.

Además, este año el club CD Ultra Trail Sierra Blanca y el Ayuntamiento han programado tres eventos de carreras por montaña, los días 10 de febrero (CXM Sierra Blanca), 17 de febrero (I Marbella Epic Trail) y 24 de febrero (Sierra Blanca Rangers), con el objetivo de reflejar el compromiso de ambas instituciones por la inclusividad, la gestión ambiental y el espíritu comunitario.

Por otro lado, las instalaciones de Marbella Football albergarán de nuevo torneos destacados a nivel europeo del 22 al 28 de febrero. El primero va dirigido a selecciones femeninas absolutas y el segundo a conjuntos sub-23, contando con la participación de equipos tan potentes como Inglaterra, Italia, Dinamarca, Austria, Suiza y Polonia, en el primer caso, y España, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Países Bajos, en el segundo.

En el terreno futbolístico también se volverá a desarrollar el evento 'Marbella Cup Soccer', un campeonato base masculino y femenino que se desarrollará en instalaciones municipales en dos ediciones de primavera (27 a 30 de marzo) y verano (21 a 24 de junio) y que contará con diversos niveles.

Asimismo, se ha presentado, con la participación del exjugador Fernando Romay, la prueba marbellí del circuito de baloncesto Herbalife 3x3, que por cuarto año consecutivo repite sede en la ciudad los días 21 y 22 de junio, y además se ha dado a conocer el campeonato nacional de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre, erigiéndose como la prueba reina en el calendario española.