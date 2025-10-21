Más de 2.000 turistas prevén desembarcar este martes en Almería a bordo de dos cruceros

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería va a acoger este martes la mayor llegada de cruceristas del año con el atraque simultáneo de dos barcos con capacidad para acoger a más de 2.000 pasajeros, quienes tendrán la oportunidad de visitar la ciudad tras desembarcar en el Muelle de Ribera.

En concreto, según la programación de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) consultada por Europa Press, el muelle contempla la llegada de ambos cruceros sobre las 8,00 horas en lo que es la recta final de la temporada en la que se han programado hasta 34 escalas desde el pasado mes de marzo.

Así, se espera que el crucero 'Nautica', con capacidad para 800 pasajeros, tiene prevista su llegada a primera hora de la mañana procedente de Tánger. Este barco operado por la naviera Oceania Cruises, que visitó en 2023 por primera vez el puerto de Almería, permanecerá en la ciudad hasta las 17,00 horas.

De otro lado, el buque turístico 'Renaisensse' de la Compagnie Française de Croisières (CFC) y con capacidad para hasta 1.295 personas, también atracará en la ciudad a primera hora de la mañana con una estancia algo más prolongada, hasta las 19,00 horas, antes de poner rumbo a Alicante.

La temporada de cruceros culminará con las visitas del 'Emerald Sakara' el próximo 30 de octubre y del velero 'Wind surf', con el que se pondrá fin a la temporada el 13 de noviembre, según la última relación actualizada por la APA.