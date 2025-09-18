Santander y Almería estarán conectadas con una nueva ruta aérea al menos en el 'pico' del próximo verano

ALMERÍA/SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros de Santander sumará el próximo verano un nuevo vuelo con Almería durante, al menos, las semanas centrales del próximo verano como parte la oferta del aeródromo, que incluye como novedad una ruta a Sofía (Bulgaria) y la recuperación de la conexión con Lanzarote. Las tres nuevas rutas sumarán 40.000 plazas.

El Gobierno de Cantabria licitará próximamente la conexión con la ciudad andaluza, la cual se operará "como mínimo" durante el periodo central de la temporada estival. Se promocionará junto a las rutas con Vigo y Jerez de la Frontera (Cádiz), que se quieren "consolidar" en verano.

En concreto, el vuelo con Almería, que nunca se había operado de manera regular en el aeropuerto de Parayas, se ofertará en el 'pico' del verano, desde finales de julio a principios de septiembre. A su vez, esta será la única conexión que Almería tendrá con el norte de España tras perder el vuelo con Bilbao.

La promoción turística a esta ciudad andaluza se publicitará en torno a la semana del 13 de octubre en un contrato junto a otros dos destinos: Jerez de la Frontera y Vigo, que Iberia ha conectado en los últimos años con Santander y que se pretenden "consolidar" en la temporada estival.

El Ejecutivo autonómico también ha sacado a licitación la conexión con la capital búlgara, pionera en esta comunidad autónoma y única en el norte de España, y el próximo lunes hará lo propio con la ruta a la isla canaria, que se perdió en 2018. Ambos destinos tendrán dos vuelos semanales entre finales de marzo y finales de octubre.

Las novedades en el Seve Ballesteros han sido anunciadas este jueves en rueda de prensa por el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha considerado que se trata de "muy buenas noticias" para el aeropuerto cántabro y ha precisado que el objetivo de las tres licitaciones es la realización de acciones promocionales y de marketing en los mercados de Sofía, Almería y Lanzarote y en soportes y medios de las compañías que operan o quieran hacerlo en Cantabria.

40.000 PLAZAS MÁS, 20.000 PARA LOS VUELOS SANTANDER-SOFÍA

De las 40.000 plazas adicionales previstas con estas tres rutas, la mitad corresponden a las conexiones con la ciudad búlgara, una de las más antiguas capitales europeas además de uno de los destinos turísticos "emergentes" del este de Europa, que cuenta asimismo con una "rica" oferta cultural y natural, ha destacado Media.

En el caso de Lanzarote se ofertarán más de 15.000 asientos y se recuperará así en verano de 2026 una conexión que se dejó de operar en el Seve Ballesteros en 2018. Al igual que la anterior, tendrá dos vuelos semanales en la temporada estival, en la que habrá un total de siete rutas a la semana a tres islas canarias, si se suman las de Gran Canaria y Tenerife que realiza Binter.

El fin de estas licitaciones es atraer turistas de esos mercados y, también, garantizar una oferta de viajes para los cántabros que sea "cada vez más diversificada" con destinos "muy apetecibles".

"El Gobierno de Cantabria no es un gobierno suicida y cuando realiza cuestiones como estas, inversiones en marketing, es porque alguna garantía tiene de que van a poderse llevar a cabo", ha contestado Media a preguntas de los periodistas sobre la licitación de estos contratos, abiertos a todas las compañías que quieran presentarse, operen o no en el Seve Ballesteros.