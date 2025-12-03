Un total de nueve empresas de la sierra de Huelva reciben su acreditación como parte del club 'Soy Ecoturista'

Un total de nueve empresas turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) han recibido su acreditación como integrantes del club de producto Ecoturismo en España y de su marca 'Soy Ecoturista'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ARACENA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Un total de nueve empresas turísticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) han recibido su acreditación como integrantes del club de producto Ecoturismo en España y de su marca 'Soy Ecoturista', tras superar el proceso de verificación y asesoramiento. Esta iniciativa se ha desarrollado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), ejecutado por la Diputación de Huelva y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la entrega de certificados tuvo lugar el 27 de noviembre durante una jornada informativa celebrada en el Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche Cabildo Viejo, en Aracena. El encuentro reunió a representantes institucionales, empresariales y del propio club de producto, y sirvió además para exponer los avances, retos y oportunidades del destino en materia de ecoturismo.

La sesión comenzó con un espacio de trabajo en el que se presentaron las principales novedades del club Ecoturismo en España y su marca 'Soy Ecoturista', así como las oportunidades que se abren para las empresas del territorio. Esta ponencia estuvo a cargo de la gerente de la Asociación de Ecoturismo en España (AEE), Amanda Guzmán.

Posteriormente, se celebró el acto de entrega de certificados a las nueve nuevas empresas acreditadas, en el que intervinieron la diputada provincial María del Mar Martín; el asesor de la Agencia Destino Huelva, Luis Vázquez, la gerente de la Asociación de Ecoturismo en España, Amanda Guzmán, y la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cinta Aguilar.

En este sentido, Mar Martín agradeció el compromiso que demuestran estas nueve empresas con el desarrollo turístico sostenible y resaltó el trabajo que se está realizando en el marco del PSTD para "transformar nuestros territorios turísticos hacia modelos más equilibrados, responsables y preparados para el futuro". "Gracias a estos proyectos, los destinos pueden afrontar retos esenciales como la conservación del patrimonio natural y cultural, la adaptación al cambio climático y la gestión de la presión turística", puntualizó la diputada provincial.

Según especificó, el objetivo fundamental es "reforzar la competitividad mediante acciones muy concretas, relacionadas con la eficiencia energética, movilidad sostenible, digitalización, gestión inteligente de recursos y creación de productos turísticos que permitan desestacionalizar la actividad y diversificar la economía local".

Las empresas que han completado con éxito el proceso de asesoramiento, evaluación y mejora y, por tanto, han recibido su acreditación con la marca 'Soy Ecoturista' son las siguientes: Hostal Posada de Valdezufre, Destilerías Martes Santo (Higuera de la Sierra), Finca Valbono (Aracena), Monte Robledo Quesería (Aracena), Casa Rural Sierra Tórtola (Hinojales), Lieva Restaurante (Fuenteheridos), Molinos de Fuenteheridos (Fuenteheridos), Finca El Chaparral (Cortelazor) y Hospedería de la Corte (Corteconcepción).

Estas empresas han participado en el último año en acciones de dinamización, sensibilización y asesoramiento individualizado por parte de la Asociación de Ecoturismo en España, con el objetivo de orientarles sobre cómo cumplir los requisitos del club, mejorar su gestión ambiental, la calidad de sus servicios y su implicación en la conservación del territorio.

Este proceso culmina con la definición de planes de mejora que las empresas implementarán durante los próximos tres años. Con estas incorporaciones, el destino suma ya 27 empresas adheridas a la marca 'Soy Ecoturista', reforzando su posicionamiento como un destino de ecoturismo certificado dentro de la red nacional del club Ecoturismo en España. La iniciativa sitúa a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como un referente nacional en ecoturismo, en línea con los principios recogidos en la Declaración de Daimiel y reafirmados en la Declaración de Aracena.