La alcaldesa de Fuengirola valora el verano de la ciudad y afirma que son un "destino turístico líder"

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en una comparecencia en la playa del municipio. - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha realizado este viernes una valoración sobre el verano en la localidad donde ha afirmado que "gracias al esfuerzo de toda la ciudad, hemos consolidado a Fuengirola como un destino turístico líder, seguro y modelo de referencia".

La regidora ha estado acompañada de diferentes concejales delegados de funciones municipales, así como de los responsables de los servicios que han atendido los puntos de interés turísticos durante el verano.

Mula ha destacado la importante labor preventiva del Dispositivo Especial de Seguridad de la temporada estival, coordinado por la Policía Local, que ha hecho posible que no se hayan registrado incidentes graves en la localidad durante dicho periodo.

Asimismo, los datos de ocupación hotelera, de empleo, o de asistencia a los múltiples eventos organizados por las diferentes concejalías evidencian que la ciudad ha vivido un "gran verano", en palabras de la propia regidora.

"Es un éxito de toda una ciudad: hoteleros, hosteleros, comerciantes, empresarios de playa, trabajadores de todos los ámbitos económicos, profesionales liberales, empleados municipales... En definitiva, ha sido posible gracias a todos y cada uno de los vecinos de Fuengirola junto a la acción del Ayuntamiento", ha afirmado la alcaldesa.

"Entre todos hemos vuelto a ofrecer una imagen de ciudad alegre, segura, en orden, cosmopolita, moderna, festiva y con la mayor calidad de vida. Lo que todos conocemos, y así nos reconocen en todo el mundo, como la Marca Fuengirola", ha añadido.

En primer lugar, Mula ha subrayado que ha sido un verano sin incidentes graves gracias al esfuerzo preventivo del Dispositivo de la Policía Local, poniendo de manifiesto que Fuengirola "sigue siendo un lugar seguro y con orden".

A este respecto, ha desgranado algunas de las cifras del Dispositivo Especial de Verano, que ha funcionado en la ciudad desde junio a principios de septiembre, y que se ha saldado con un total de 13.267 actuaciones en más de 10.500 horas de servicio.

Así, los agentes de este cuerpo local han centrado buena parte de su actividad en la gestión del tráfico, interponiendo 10.434 sanciones y practicando en torno a 70 controles aleatorios en todos los barrios de la ciudad. Fruto de los mismos han sido denunciados 48 conductores por sobrepasar la tasa máxima de alcoholemia permitida; 97 por estar al volante bajo los efectos de alguna clase de sustancia estupefaciente; o 219 por exceso de velocidad en los radares móviles instalados en diferentes espacios puntuales.

Además, se han contabilizado 293 diligencias relacionadas con la comisión de delitos, la mayoría de ellas relacionadas con artículos intervenidos por transgredir la ley de propiedad intelectual, de cuya acción se han incautado 7.284 artículos falsificados; 1.800 infracciones de las ordenanzas municipales; 760 intervenciones en materia de auxilio humanitario; así como, 30 relacionadas con el control preventivo de embarcaciones recreativas.

"Es reconfortante saber que se trabaja en la prevención de todo tipo de incidente pero también que cuando ocurre cualquier circunstancia compleja en nuestra ciudad, tenemos la mejor de las respuestas, con unos agentes comprometidos, profesionales y eficaces", ha manifestado Mula, quien ha agradecido a la plantilla policial el "esfuerzo y el gran trabajo realizado".

PLAYAS PARA TODOS

De igual manera, Mula se ha referido a la seguridad que se ha respirado en el litoral de la ciudad. El Servicio de Salvamento y Socorrismo ha realizado unas 25.000 actuaciones, la mayoría de carácter preventivo y para atender a los usuarios de las cuatro parcelas destinadas a personas con movilidad reducida, donde se han realizado más de 5.000 asistencias al baño.

Asimismo, los vigilantes de playa han llevado a cabo en torno a 50.000 acciones, de las que gran parte de ellas han sido para informar y denunciar conductas inapropiadas que contravengan las ordenanzas y normas de convivencia, así como el control de la venta ambulante.

Por su parte, el Servicio de Aerovigilancia con drones ha realizado 388 horas de vuelo, un 68% más que en 2025, y 2.635 misiones reales, un 74% más que el pasado verano; incrementando el esfuerzo preventivo y reforzando la seguridad en el agua. En 21 casos ha auxiliado al Servicio de Salvamento y Socorrismo y atender a personas en riesgo de ahogo.

De igual manera, la alcaldesa ha concedido una importancia grande a la limpieza y orden de los espacios públicos. En este sentido, ha puesto de relevancia el "gran trabajo de nuestros operarios", que han llevado a cabo su cometido "duramente y combatiendo el incivismo de algunos".

Asimismo, ha recordado que el refuerzo de esta prestación municipal, con 28 trabajadores más, ha dado resultado, pues el estado general que ha presentado la ciudad ha sido positivo: "limpio y ordenado a pesar del constante tránsito de personas por todos los espacios públicos de la ciudad".

Por otro lado, la alcaldesa se ha referido también al "excepcional momento económico" que vive el municipio. La localidad cuenta con cifras de paro por debajo del 4,5% en proporción a la población; y, en especial, con los niveles medios de ocupación hotelera, que según la patronal del sector Aehcos, han superado el 90% durante los meses de junio, julio y agosto.

Parámetros que, según Mula, ponen de manifiesto que Fuengirola es "un destino atractivo para viajar en familia y pasarlo bien". Así, ha relacionado también el importante número de actividades públicas propuestas por el Consistorio para dinamizar la vida de la localidad durante los meses de mayor afluencia.

Concretamente, en torno de un centenar de acciones culturales, deportivas, para público joven, mayores y dirigidas a todos los públicos, que han supuesto la participación de más de 50.000 personas.

Mención aparte, la alcaldesa ha puesto de relevancia el papel promocional que juega el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola, que en la edición recientemente finalizada ha reunido a más de 300.000 asistentes, superando ampliamente su propio récord de asistencia.

"Esta manera exitosa de proyectar Fuengirola en el resto del mundo la hemos extendido también al deporte, por medio de nuestro Centro de Entrenamiento Fuengirola-Higuerón. Una veintena de estrellas NBA disfrutaron de nuestra localidad, por quinto año seguido, y volvieron a ejercitarse en estas instalaciones modernas y de primer nivel. También lo hará, en los próximos días, la franquicia de la mejor liga de baloncesto del mundo, los Cleveland Cavaliers una promoción impagable", ha apuntado la regidora.

Por último, Mula ha animado a continuar colaborando con el municipio porque "aún nos quedan muchos retos más que conseguir en la construcción de esta 'Nueva Fuengirola' que, en los próximos años, verá hecho realidad trascendentales proyectos que afiancen el futuro de nuestra ciudad".