El turismo andaluz prevé elevar un 2,2% el crecimiento del PIB turístico en el segundo trimestre del año

Archivo - Turista visitando Málaga en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico andaluz prevé elevar un 2,2% el crecimiento del PIB turístico en el segundo trimestre del año, manteniendo su dinamismo y con una evolución más elevada que comparte junto a País Vasco (+2,3%) y Cataluña (+1,1%), mientras que en el lado opuesto se sitúan Castilla La Mancha (+8,2%) y Extremadura (+7,8%), por el impulso del turismo interior de proximidad.

A nivel nacional, el sector turístico español inició el primer trimestre de 2026 en positivo al crecer un 2,1% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado --inferior al +2,5% estimado de la economía española--, gracias al fuerte desempeño de la demanda, principalmente extranjera, y pese a la volatilidad operativa y la incertidumbre como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

Así se desprende de una valoración del 'lobby' turístico Exceltur, presentado en rueda de prensa este jueves, que prevé un impacto económico de 4.239 millones de euros en España fruto de la guerra, es decir, dos puntos del PIB turístico, generado por el 'efecto refugio' derivado de los posibles turistas españoles y extranjeros que elegirán el país por su atractivo y la seguridad de la oferta.

Este factor ha provocado que la entidad corrija al alza su estimación de crecimiento para 2026, mediante la generación de 227.157 millones de euros, un 2,5% más con respecto a 2025 --frente al +2,4% estimado en enero--, basado en una estimación de que el conflicto militar en Oriente sea acotado en el tiempo y que "se resuelva con una estabilidad duradera".

Frente a esta incidencia positiva, desde el 'lobby' turístico también ha apuntado a una serie de efectos negativos, entre los que destacan los aumentos de los precios de la energía y otros insumos, que "van a encarecer los viajes y reducir la renta disponible de familias y empresas", dentro de un contexto de riesgos inflacionistas, cortes de cadenas de suministros y subidas de tipo de interés.

Asimismo, la afectación de los 'hubs' de Oriente Medio puede dificultar la llegada de turistas de larga distancia asiática a España y la incertidumbre de proximidad, con un posible impacto de más de 400 millones de euros.

DIFICULTADES OPERATIVAS AL INICIO DE 2026

De vuelta con el inicio de 2026, Perelli ha destacado que el primer trimestre refleja la normalizacion del mercado turístico, subrayando la positiva fortaleza de la demanda turística, con un "mejor desempeño de los extranjeros".

Sin embargo, el análisis de la entidad ha señalado otras dificultades operativas, como las adversas condiciones meteorológicas o los problemas de la alta velocidad por el accidente de Adamuz.

Frente a estos problemas, las empresas han tenido que lidiar con un impacto en sus costes asociadas a las cancelaciones, retrasos en las reservas y la intensificación de las compras de último minuto.

Bajo este contexto, las firmas del sector incrementaron sus ventas un 4% interanual entre enero y marzo, impulsados por la campaña de Semana Santa y gracias al mantenimiento de la propensión a primar el disfrute de las experiencias, que sigue consolidándose en las pautas de comportamiento de consumo.

Por último, el inicio de Semana Santa en marzo ha impulsado la creación de empleo turístico hasta alcanzar los más de 2,2 millones de afiliados, un 2,5% que un año antes. En este punto, Perelli ha valorado que la contratación de indefinidos ha concentrado el 93,3% de los nuevos contratos, mientras que el crecimiento salarial medio ha aumentado un 3,4%.