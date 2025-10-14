Turismo.- La Axarquía se promocionará en la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín ha dado a conocer la oferta turística que se va a promover en la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía 'Tierra Adentro' que tendrá lugar en Jaén. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín ha dado a conocer la oferta turística que se va a promover en la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía 'Tierra Adentro' que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Jaén del 24 al 26 de octubre de 2025.

"La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía estará presente en esta importante feria andaluza especializada en turismo de activo. Es un evento que se adapta muy bien a nuestra oferta ya que por un lado, nuestras playas resultan de gran interés para los visitantes de las provincias del interior de nuestra comunidad autónoma; y por otro lado, porque se promociona muy bien el turismo de naturaleza del interior de nuestra comarca", ha comentado Martín.

También ha recordado que "todo ello bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol, la gran marca de la provincia de Málaga". "La Axarquía cuenta con un amplio abanico de opciones relacionadas con el turismo experiencial que van desde el gastroturismo, agroturismo, enoturismo, cicloturismo o incluso el astronómico", ha citado el presidente de la institución.

Además, ha recordado que "el área de Turismo está haciendo un importante esfuerzo por abrir nuevos segmentos turísticos que son tendencias dentro de este mercado local, de ahí nuestra participación en el proyecto europeo Experiencia Andalusí".

Con respecto, a los recursos de naturales de la Axarquía, Martín ha incidido "en sus atractivos y en su diversidad, de hecho, no sólo lo notamos por el interés que despiertan sino por la gran afluencia de visitantes que tienen durante los fines de semana".

"De hecho, este tipo de turismo es fundamental para romper la estacionalidad, ya que aprovechando las buenas comunicaciones de la provincia o con otras, somos un destino ideal para puentes como el que hemos pasado o para cualquier fin de semana, ha añadido.

Entre los recursos naturales más demandados ha enumerado: el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama donde se encuentra La Maroma, la cima más alta de la provincia de Málaga. Cuenta con El Saltillo, uno los puentes colgantes más largos de España en Canillas de Aceituno; también la mayor tirolina en anclaje natural en Comares, rutas senderistas por olivos milenarios, paseros, cerezos o molinos, por citar algunas de las decenas que tenemos", ha citado Martín.

También se ha referido a las posibilidades para "los deportes náuticos o para hacer rutas a caballo, en bicicleta, 4x4 o conocer tradiciones a través de las fiestas".

Por su parte, el vicepresidente responsable del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia ha destacado "las sinergias existentes entre el sector público y el privado" poniendo de relieve "la amplia oferta de casas rurales, apartamentos hoteles, albergues, campings y zonas de autocaravanas. Nuestra gastronomía es cada vez más conocida en todo el territorio nacional".

"La promoción se hará a través de códigos QR y la APP Gecor Turismo Axarquía donde además de todos los atractivos turísticos, los 31 pueblos y las cinco rutas certificadas con la Q de Calidad Turística, incluyen los servicios privados reglados por la Junta de Andalucía", ha agregado.

"Hemos constado la utilidad de estas dos herramientas acordes con los tiempos que corren: son más directas, accesibles, prácticas y sostenibles que el papel. Cualquier información que queramos para diseñar nuestras vacaciones la tenemos al alcance de la mano", ha afirmado, a la vez que ha destacado la idoneidad de esta feria turística que "permite dar a conocer nuestra oferta de forma especializada y atraer a un público cercano permitiendo romper la estacionalidad".

Además, coincidiendo con la feria, el área de Turismo de la institución comarcal, participará en el 'workshop' 'Andalucía Choose Nature' organizado por la Junta de Andalucía y dirigida a los segmentos de naturaleza, gastronómico y agroturismo. Están convocados más de 40 agentes y asesores de viajes nacionales e internacionales.