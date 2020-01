Turismo.- Fitur.- La apuesta por los eventos deportivos centra la segunda jornada de Marbella en Fitur

Publicado 23/01/2020 17:17:50 CET

El Ironman 70.3, el World Padel Tour, el Grand Prix y la Media Maratón como principales citas para 2020

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El deporte ha sido el principal protagonista de la segunda jornada de Marbella en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid con el Ironman 70.3, el World Padel Tour, el Grand Prix y la Media Maratón como grandes citas para 2020.

El concejal del ramo, Manuel Cardeña, ha puesto el acento en que el objetivo es que los eventos deportivos que se sucederán a lo largo de este año "sean un elemento que nos ayude a seguir rompiendo con la estacionalidad turística", al tiempo que ha subrayado que la ciudad "ya es un destino muy importante para la práctica deportiva y para las concentraciones de pretemporada de numerosos clubes nacionales e internacionales".

Las presentaciones han arrancado con el anuncio de la celebración en Marbella, por tercer año consecutivo, de la primera prueba del circuito Ironman 70.3, que tendrá lugar el 26 de abril. El edil ha recordado el "espaldarazo que supone este evento para la imagen de la ciudad" y ha avanzado que las inscripciones van "a muy buen ritmo".

"Estamos trabajando para posicionarnos como destino donde los deportistas de esta modalidad entrenen todo el año", ha señalado. Por su parte, el director de la prueba en España y Portugal, Agustín Pérez, ha puesto el acento en que Marbella "ofrece las máximas garantías para albergar esta competición", que tiene un impacto económico "de unos diez millones de euros" y un 77 por ciento de participantes extranjeros.

Por otro lado, el Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara albergará del 2 al 8 de marzo la inauguración del circuito World Padel Tour (WPT), que reunirá a los 56 mejores jugadores a nivel internacional. Cardeña, quien ha estado acompañado del teniente alcalde sampedreño, Javier García, ha afirmado que es "un orgullo poder acoger de nuevo este evento porque Marbella y padel están unidos".

Por su parte, el director general del WPT, Mario Hernándo, ha destacado el "éxito" de la edición del año pasado. "La ciudad nos acogió con mucho cariño", ha señalado, a lo que ha añadido que supuso un impacto económico de dos millones de euros, con un 50 por ciento de los asistentes de fuera de la provincia. La fase previa se celebrará en el Racket Club del Hotel Los Monteros.

Otra de las citas de la que se han desvelado detalles en la feria de turismo Fitur 2020 ha sido de la 35 Media Maratón de Marbella, que tendrá lugar en el primer fin de semana de octubre.

El concejal de Deportes ha indicado que "queremos ir subiendo el nivel incorporando novedades" y, en este sentido, ha adelantado que la prueba "será puntuable en el circuito nacional con el objetivo de poder albergar en un futuro el campeonato de España".

De igual modo, ha señalado que "se está trabajando en el diseño de un nuevo recorrido que enlazaría Marbella y San Pedro Alcántara, ida y vuelta, y que daría una mayor visibilidad a este evento". El plazo para las inscripciones se abrirá el próximo mes de abril.

Por su parte, del 13 al 15 de marzo Marbella se convertirá nuevamente en la capital mundial de la gimnasia rítmica con la celebración del Grand Prix de esta disciplina deportiva.

Así lo han dado a conocer el edil de Deportes, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara y el presidente de la Federación Andaluza de Gimnasia, Angelo Madroñal. El Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara será escenario de esta competición en la que se darán cita las 30 mejores gimnastas del mundo.

En este punto, Cardeña ha remarcado la "larga relación de la ciudad con esta modalidad deportiva" y el "espectáculo" que supone disfrutar de esta prueba, mientras que Madroñal ha apuntado que Ayuntamiento y Federación han renovado por cuatro años el convenio de colaboración para que la ciudad siga acogiendo "uno de los eventos más importantes del mundo en esta disciplina".

En el apartado náutico, el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella, que ha proyectado un vídeo promocional con su oferta deportiva y de ocio, será sede los días 6 y 7 de mayo del Campeonato de España y de Andalucía de Motos de Agua.

"En los últimos años desde el recinto náutico estamos apostando por albergar este tipo de eventos, que tienen mucha implantación", ha argumentado Cardeña, quien ha animado a los ciudadanos a "disfrutar de nuestra costa y de la motonáutica".

También en la primera semana de mayo partirá desde la marina la IV Regata Marbella-Ceuta, en la que se prevé la participación de 40 embarcaciones. A la presentación han asistido el presidente del Club Marítimo de Marbella, Fernando Oltra, y el vocal de vela, Daniel Cuevas, quienes han apuntado que se trata de una prueba "dura por las corrientes y el viento" y que, como novedad, en octubre se celebrará por primera vez la Marbella Match Race Cup.

Por otra parte, Marbella Football Center ha dado a conocer sus instalaciones en el stand de Marbella de la mano de su CEO, Andrés Roldán, quien ha remarcado que la ciudad se ha convertido en líder en Europa como destino para concentraciones de pretemporada y entrenamientos de equipos de alto nivel.

En total, ha indicado que se realizan unos 200 'stages' de clubes nacionales e internacionales al año, el 70 por ciento de ellos entre enero y marzo, lo que supone un total de 80.000 pernoctaciones de futbolistas "con un importante impacto en la estacionalidad turística". A este respecto, Cardeña ha valorado que "es un inmenso orgullo contar con un equipamiento de este nivel en la ciudad, que además tiene previsto ampliar sus instalaciones para abrirse a otros deportes".

El capítulo deportivo ha continuado con la presentación del evento Herbalife 3x3, previsto para los días 26 y 27 de julio. El concejal ha agradecido a los organizadores su apuesta por Marbella, que se incorpora por primera vez como sede, para la organización de esta cita que reunirá a jugadores de baloncesto de primer nivel.

La directora de Madison Sport Marketing, Isabel Mateo, ha señalado que será "un evento deportivo y lúdico" en el que las finales tendrán lugar por la noche "con espectáculos de luz y sonido". "Esperamos que toda la ciudad se anime a acudir", ha apuntado. Por su parte, la responsable de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha agradecido al Ayuntamiento "su apuesta por esta modalidad deportiva".

Además, se han puesto de largo dos citas que se incorporan al calendario este año: The One Marbella Padel Cup y The One Marbella Golf Cup.