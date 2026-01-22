Turismo.- Mijas destaca su fortaleza turística, con un incremento del 3,15% en la generación de empleo en 2025

Imagen de archivo de la izada de la Bandera Azul en Mijas en junio de 2025. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) valora la evolución del sector turístico durante 2025, un año en el que la ciudad ha consolidado su posición como destino competitivo, capaz de mantener altos niveles de actividad a lo largo de todo el ejercicio y de generar empleo de manera sostenida.

El concejal del área, Francisco Jerez, ha señalado que los datos correspondientes a 2025 "confirman la solidez del destino Mijas y reflejan el resultado de una estrategia orientada a la diversificación de la oferta, la desestacionalización y la mejora continua de la experiencia turística".

El Ayuntamiento ha facilitado en un comunicado datos del balance de la situación del sector turístico en Mijas en 2025, según los cuales el municipio cuenta actualmente con 10.277 establecimientos turísticos y 70.589 plazas, lo que supone un incremento del 11,4% en número de establecimientos y del 8,9% en plazas respecto al año anterior. Estas cifras evidencian el dinamismo del sector y la capacidad del municipio para adaptarse a la demanda turística.

OCUPACIÓN HOTELERA

En cuanto a la ocupación hotelera, Mijas ha registrado durante 2025 un comportamiento especialmente positivo incluso en meses tradicionalmente considerados de menor afluencia. El año arrancó con una ocupación del 50,98% en enero, superó el 65% en febrero y mantuvo cifras superiores al 60% en marzo.

La tendencia se reforzó en primavera, con un 82,90% en abril, y alcanzó uno de sus máximos en junio, cuando la ocupación se situó en el 92,48%. Además, en noviembre se registró un 72,07%, lo que confirma una mayor estabilidad de la actividad turística a lo largo del año.

Francisco Jerez ha destacado que "estos datos demuestran que Mijas ha dejado de depender exclusivamente de la temporada alta y avanza hacia un modelo turístico más equilibrado, capaz de atraer visitantes durante todo el año".

El impacto positivo del turismo también se refleja en el empleo. Durante 2025, el sector turístico en Mijas ha contado con una media de 7.190 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 3,15%, y 777 empresas turísticas, con un incremento del 3,51%. La restauración concentra cerca del 50% del empleo turístico, seguida del alojamiento y las actividades de ocio, lo que pone de relieve el peso del sector en la economía local.

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD AÉREA

Asimismo, el concejal de Turismo ha subrayado la importancia de la conectividad aérea para el destino. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cerró 2025 con más de 13,2 millones de pasajeros, un 7,2% más que el año anterior, y las previsiones para el primer cuatrimestre de 2026 apuntan a un crecimiento adicional del 6,2% en la oferta de asientos, lo que refuerza las expectativas positivas para el inicio del próximo año.

Jerez ha señalado que "la fortaleza del turismo en Mijas es fruto del trabajo conjunto entre el sector, la administración local y la apuesta por una oferta diversa que combina sol y playa, naturaleza, gastronomía, deporte y cultura".

El concejal ha concluido afirmando que "el reto ahora es seguir consolidando este crecimiento de forma ordenada y garantizando la calidad del destino, así como reforzando aquellos aspectos que permitan mantener la competitividad de Mijas en un contexto turístico cada vez más exigente".