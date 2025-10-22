Turismo.- Ronda se promociona como destino de turismo de congresos en el mercado francés

Ronda se promociona como destino de turismo de congresos en el mercado francés - AYTO RONDA

RONDA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La empresa municipal Turismo de Ronda SA, al frente de la que se sitúa el delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha promocionado recientemente la oferta turística del municipio en el mercado francés, mediante la participación en Pure Spain, un evento bienal que persigue el mismo objetivo a nivel nacional en el país galo.

El evento está organizado por la Oficia Española de Turismo en París, junto con Pure Meetings & Events y bajo el paraguas de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga.

Martínez ha expliacdo que "Ronda ha tenido la oportunidad de mostrar su potencial como destino ideal para acoger eventos, congresos y reuniones".

Turismo de Ronda SA desarrolló una intensa jornada manteniendo reuniones cada 20 minutos con profesionales del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), "establecimiento contactos de gran interés para seguir posicionando a Ronda como una ciudad referente en el turismo de reuniones".

"Es la segunda vez que acudimos a este evento y se han establecido importantes líneas de conexión", ha comentado Martínez. En relación con las próximas citas, el delegado municipal de Turismo ha apuntado a la presencia de nuevo de Ronda en la World Travel Market, en Londres; y en la ibtm World, en Barcelona, ambos eventos, en el mes de noviembre.

En el primero, Ronda tendrá una importancia especial, de la mano de las acciones que desarrollará Turismo y Planificación de la Costa del Sol; y en la segunda, igualmente, entre otros, circularán por el centro de Barcelona autobuses con imágenes de Ronda.