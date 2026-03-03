Turismo.- Torrox destaca su consolidación como destino referente en la ITB junto a Costa del Sol y Andalucía

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha trabajado conjuntamente con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y con el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la promoción del destino - AYUNTAMIENTO DE TORROX

BERLÍN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Torrox está presente un año más en la Feria de Turismo ITB de Berlín que se celebra del 3 al 5 de marzo, una de las más relevantes del panorama internacional y un mercado estratégico ya que más de 100.000 alemanes visitan la localidad axárquica a lo largo del año.

Según destacan desde el Ayuntamiento, el municipio acude bajo el paraguas de Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, que por cuarto año consecutivo cuenta con un estand propio de 235 metros cuadrados, y donde en esta edición brilla la imagen del Faro de Torrox Costa, El Morche y el litoral torroxeño.

"El Mejor Clima de Europa vuelve a ser protagonista un año más en la ITB de Berlín, en este estand presidido por nuestro faro", ha indicado el alcalde, Óscar Medina, que ha subrayado que "Torrox es líder del turismo alemán en la Península, y uno de cada diez alemanes que visitan Andalucía elige nuestro municipio".

"Son más de 100.000 los ciudadanos alemanes que vienen a Torrox a lo largo del año, una cifra que demuestra la fortaleza y fidelidad de este mercado para nosotros", ha explicado Medina, que ha añadido que "el turismo alemán es fundamental para nuestra economía, especialmente en los meses de invierno, cuando más necesitamos ese impulso", a la vez que ha recordado que muchos visitantes acaban fijando la localidad como lugar de residencia.

El alcalde de Torrox ha trabajado conjuntamente este martes con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y con el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la promoción del destino.

Durante la jornada también se han mantenido contactos con profesionales del sector y se han entregado folletos y material promocional del municipio a los visitantes que se acercaban al estand.

La ITB de Berlín es una de las ferias de turismo más importantes del mundo. El evento, que contó la pasada edición con más de 100.000 asistentes, albergará encuentros profesionales con entidades y empresas, además de reuniones con aerolíneas, touroperadores, agentes de viajes y oficinas de turismo.