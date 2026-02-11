Turismo.- Vélez se suma a Andalucía Nexus por un modelo turístico sostenible, inteligente y moderno

Vélez-Málaga da un paso clave hacia el turismo del futuro con su adhesión a Andalucía Nexus - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcalde del municipio malagueño de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha anunciado en rueda de prensa la adhesión del municipio al proyecto piloto Andalucía Nexus, impulsado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

El edil ha explicado que el municipio apuesta firmemente por un modelo turístico moderno, inteligente, sostenible y basado en datos reales. En este sentido, ha subrayado que "Vélez-Málaga no puede quedarse atrás en la transformación digital del turismo, y este proyecto nos permite situarnos en la vanguardia de la gestión turística en Andalucía".

Andalucía Nexus plantea la utilización del análisis de datos y la inteligencia artificial para optimizar los flujos turísticos, mejorar la planificación y anticiparse a las necesidades reales del destino. Según Atencia, esto permitirá "tomar decisiones con información objetiva, no con intuiciones, lo que se traducirá en mayor eficiencia, más oportunidades económicas y una mejor experiencia para quienes visitan el municipio".

Entre las principales ventajas para Vélez-Málaga, el concejal ha señalado que esta participación permitirá disponer de mejores herramientas para la toma de decisiones basadas en datos reales del comportamiento turístico. Además, contribuirá a reducir la estacionalidad, impulsando la actividad económica en meses tradicionalmente de menor demanda.

Asimismo, el proyecto permitirá ajustar la captación de visitantes a la capacidad real del municipio, evitando saturaciones y mejorando la calidad del destino. También facilitará la integración de Vélez-Málaga en un ecosistema andaluz de destinos innovadores, con acceso preferente a futuras fases de desarrollo, nuevos proyectos piloto y campañas basadas en datos.

Atencia ha aclarado que actualmente el proyecto se encuentra en una fase inicial, técnica y de experimentación, cuyo objetivo es construir una base tecnológica común que mejore la competitividad del conjunto de destinos andaluces. "Estamos trabajando pensando en el turismo de los próximos años, no solo en el de hoy", ha señalado.

Por último, el responsable municipal de Turismo ha reiterado la línea estratégica de la delegación, apostando por un modelo turístico que genere riqueza, cree empleo, respete el entorno y reparta oportunidades en todo el municipio, desde la costa hasta el interior.