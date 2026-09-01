Las visitas nocturnas a las Iglesias Fernandinas de Córdoba durante el verano superan los 9.300 visitantes

Archivo - Uno de los templos incluidos en las visitas nocturnas a las Iglesias Fernandinas. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha cerrado la campaña estival de las visitas nocturnas a las Iglesias Fernandinas con unos "resultados extraordinarios", pues se han superado los 9.300 visitantes, que consolidan el atractivo de este recorrido patrimonial.

Tal y como ha indicado la institución capitular en una nota, a través de la adhesión al plan estratégico de turismo estival impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba, la apertura de estos templos históricos en horario de noche ha permitido a residentes y turistas disfrutar de la riqueza cultural de la ciudad mitigando los efectos del calor estival.

Durante los meses de julio y agosto de 2026, la Ruta de las Iglesias Fernandinas Nocturnas ha contabilizado un total de 9.363 visitas. Los datos extraídos del informe de afluencia de fin de semana constatan una tendencia al alza a medida que avanzaba el verano, registrándose 4.303 visitantes en el mes de julio y un notable incremento hasta alcanzar los 5.060 visitantes durante el mes de agosto.

El desglose de los datos por templos evidencia un alto interés generalizado por el conjunto arquitectónico de estos templos, destacando especialmente la iglesia de San Francisco, que se ha posicionado como la más visitada del verano con un total de 2.140 personas (1.428 de ellas concentradas en el mes de agosto).

Le sigue muy de cerca la iglesia de San Andrés, con 2.039 visitantes a lo largo del periodo estival, manteniendo un flujo constante y muy destacado, especialmente durante el mes de julio donde superó las 1.100 visitas.

El balance completo de afluencia a los siete templos que conforman la ruta durante los meses de julio y agosto recoge que San Francisco recibió 2.140 visitantes; San Andrés, 2.039; San Lorenzo, 1.515; San Basilio, 1.373; Santa Marina, 886; San Pedro, 759, y por último, San Rafael registró 651 visitantes.

La apertura nocturna de las Iglesias Fernandinas responde al compromiso del Cabildo Catedral por diversificar y potenciar la oferta cultural de Córdoba en una época del año especialmente compleja por las altas temperaturas. Trabajar de la mano con el Ayuntamiento de Córdoba en esta iniciativa ha demostrado ser una fórmula de éxito para poner en valor la arquitectura medieval cristiana de la ciudad, ofreciendo una experiencia inmersiva, accesible y adaptada a las necesidades del visitante.

Con estos resultados, la institución capitular reafirma su voluntad de seguir colaborando activamente con las administraciones públicas y el sector turístico para impulsar proyectos que promuevan el conocimiento, la conservación y el disfrute del vasto legado histórico y artístico que atesora Córdoba.