Arrancan en Baeza los Cursos de Verano de la UNIA, espacio para las ideas y "puerta abierta a cualquiera con inquietud"

Inauguración de los Cursos de Verano de la UNIA en la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han comenzado este martes en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), como un "espacio para compartir ideas" y una "puerta abierta para cualquiera con inquietud".

Así lo ha indicado el rector de la institución académica, José Ignacio García, durante la inauguración de esta edición, compuesta por 15 actividades formativas --ocho cursos y siete encuentros-- que se imparten hasta el próximo 4 de septiembre.

En este acto, ha intervenido también el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro. A continuación, ha tenido lugar un diálogo entre la cantaora Marina Heredia y el poeta y catedrático de Universidad, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, acompañados a la guitarra por José Quevedo.

Durante su intervención, el rector ha manifestado que los Cursos de Verano ofrecen una programación que "invita a mirar el mundo desde una necesaria calma". Y ha recordado que en esta edición se han matriculado "alrededor de 1.400 personas" en alguno de los organizados en sus sedes de La Rábida, Baeza y Málaga, además de Jerez en colaboración con su Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz.

Al hilo, ha destacado que suponen "una oportunidad para relacionarse con personas muy diversas, que aportan una experiencia única y que hacen de este programa algo tan sumamente especial". "Son una puerta abierta para cualquiera con inquietud. Son aprendizaje. Un espacio para compartir ideas. Y, desde luego, un lugar para convivir", ha valorado.

Finalmente, en su intervención, García ha señalado que "es el momento del conocimiento" y ha apelado a ser conscientes de "que Baeza es un lujo, que hemos decidido regalarnos todas y todos los andaluces".

Por su parte, el director de la Sede Antonio Machado ha realizado una semblanza de Luis García Monterio y de Marina Heredia. No obstante, ha querido tener antes unas palabras de agradecimiento para dirección, profesorado y alumnado de los cursos.

"Es de justicia destacar el gran trabajo que se ha desarrollado para llegar a este momento, especialmente de los directores y directoras de los cursos para diseñar y concretar los programas y liderar al profesorado, que sintetiza y adapta su conocimiento para compartirlo en nuestras aulas", ha declarado.

Sobre García Montero, Castro ha reseñado que es "una de las instituciones españolas más importantes y respetadas a escala global. Ha añadido que "su obra ha contribuido decisivamente a la renovación de la poesía contemporánea en español, combinando reflexión, compromiso cívico y cercanía emocional".

"Para la UNIA y, particularmente para esta sede de Baeza, es también una persona de la casa, uno de nuestros más insignes profesores, fundador de este longevo y exitoso curso de poesía que tradicionalmente abre los cursos de verano de la Sede de Baeza desde hace ya muchos años", ha comentado.

De Marina Heredia, ha incidido en que "es una de las voces más reconocidas del flamenco actual, heredera de una gran tradición flamenca del Albaicín granadino y con una muy destacada proyección internacional, en la que combina el respeto a las raíces del cante con el diálogo permanente con la poesía, particularmente de Federico García Lorca o Rafael Alberti".

PRIMERA SEMANA

La primera semana de los cursos, del 18 al 21 de agosto, se han programado tres cursos y un encuentro. El poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada Juan Carlos Abril, dirige el curso 'Poesía y flamenco'.

Los otros dos cursos son 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas en Salud, visión artificial y lenguaje, dirigido por Andrés Ortiz, catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, y 'Gobernar la cultural. Gobernanza y comunicación en instituciones culturales y museos, dirigido por el gestor cultural José María Luna.

El encuentro se titula 'Fotografía nocturna: la magia de la captura de lo invisible', dirigido por Blas Ogáyar, profesor titular de Universidad de la Jaén, que se imparte estos miércoles y viernes en la Sede Antonio Machado, y el jueves, en Albanchez de Mágina.

CULTURA ABIERTA

Un año más, los Cursos de Verano se complementan con la programación de Cultura Abierta en la UNIA, que ofrece esta noche un recital de flamenco en el que participan, junto a Marina Heredia, las cantaoras Carmen Linares y Soleá Morente.

Este miércoles será el turno de la tradicional Velada literaria sobre poesía española contemporánea. En esta ocasión cuenta con los poetas Luis García Montero, Aroa Moreno Durán y Felipe Benítez Reyes. Ya el jueves está previsto el concierto de Saxos del Averno, uno de los buques insignia de la música negra en España.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos, que se celebran a las 21,30 horas en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado, pueden retirarse a través del enlace www.unia.es/entradas