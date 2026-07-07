Catedrático subraya en la UNIA la "importancia" del hidrógeno verde para solventar "futuros apagones"

El ponente José Manuel Andújar en su encuentro sobre Hidrógeno Verde y transición energética - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva José Manuel Andújar ha subrayado este martes la "importancia" del hidrógeno verde y como, tras el gran apagón sufrido el 28 de abril de 2025, "no solo puede ayudar a que no vuelva a ocurrir", sino "que puede adelantar el futuro", y que España "se convierta en el país que mejor gestione en el mundo su red eléctrica".

Así lo ha puesto de manifiesto en la ponencia inaugural de la 83º edición de los cursos de verano de la sede de La Rábida de la UNIA, que bajo el título 'Robustez de la red eléctrica española mediante el hidrógeno verde', ha puesto el foco sobre la transición energética, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

A su llegada al aula magna de la universidad, el ponente ha señalado que la ciudad de Huelva va a estar "más preparada que ningún otro lugar de Europa" gracias al hidrógeno verde. Aún así ha incidido en la necesidad de "una planificación a largo plazo, y los pasos se tendrían que dar ahora, no solo para evitar más apagones, sino porque estamos desaprovechando una cantidad enorme de energía renovable que no podemos aprovechar".

El catedrático ha definido a España como "una isla a efectos eléctricos", con una baja conexión con sus "vecinos fronterizos". "Algo que nos hace vulnerables ante desequilibrios", ha añadido. A ello suma la ausencia de nucleares e hidráulicas en la zona sur del país, que permitan compensar y actuar ante problemas como el iniciado en Badajoz hace un año.

"España produce con sus renovables más energía de la que puede aprovechar. La propuesta es integrar en la red eléctrica la producción, almacenamiento y consumo de hidrógeno verde", ha señalado Andújar, que ha sugerido usar el excedente energético de las renovables para producir hidrógeno, que pueda ser empleado en centrales de ciclo combinado que, a diferencia de las actuales de gas natural, "no generarían gases de efecto invernadero".

"Esto haría que todo el proceso fuera totalmente 'verde', pero es algo que requiere de una planificación, para ir acometiendo las inversiones conforme sean necesarios", ya que tecnológicamente, ha afirmado el ponente, es posible: "la primera turbina de hidrógeno está aquí, en Huelva, en el Cites (Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad)".

A su vez, Andújar ha incidido en contar "de qué forma nos podemos adelantar al futuro para que España se convierta en el país que mejor gestiona del mundo su red eléctrica, y a partir de ahí ofrecer nuestros desarrollos tecnológicos a las empresas y por supuesto también a los organismos".