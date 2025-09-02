Los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza cierran su programación con dos encuentros sobre cultura del olivar y jazz

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, llegan a su fin con dos encuentros sobre olivar y jazz que comienzan este miércoles.

'El arte del olivar: cultura y legado' está dirigido por Juan Vilar, director y fundador de Juan Vilar Consultores Estratégicos, y María Jesús Hernández, catedrática de Organización de empresas de la Universidad de Jaén.

Pretende acercar al alumnado a las vinculaciones culturales a través de la historia, mediante el arte y la cultura, con el sector de elaboración de aceite de oliva y cómo el resultado de dicha combinación y relación ha ejercido su influencia en la transmisión de conocimiento.

Y, por ende, de qué forma ese vínculo se ha transformado en estabilidad de demanda hacia un producto que ha acompañado a la Humanidad a través de los tiempos, según ha informado este martes en una nota la UNIA.

Para ello tiene como ponentes a expertos y profesionales de diversos ámbitos de la cultura, como Eduardo Mencos, agricultor, paisajista, director de cine, fotógrafo y escultor, o Francisco Lorenzo, médico experto en nutrición comunitaria y experto en alimentación mediterránea y en AOVE.

También se contará con Gianfranco Vargas, experto en proyectos y desarrollo de Olivoturismo y Oleoturismo; Alfonso Mollinedo, arquitecto; Enrique Moreno, director de proyectos y socio fundador de la agencia Cabello x Mure, o Desiderio Vaquerizo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba.

El otro encuentro se titula 'Improvisación y creatividad: La conexión del jazz y la herencia cubana' y está dirigido por Nuria Becerra, fundadora y directora de Kairos Music. Tiene como objetivo explorar la relación entre el jazz y la música cubana, destacando cómo la improvisación, la armonía, el ritmo y la melodía se combinan en ambas tradiciones para enriquecer la creatividad musical.

Los participantes asistirán a clases magistrales impartidas por prestigiosos músicos como Iván 'Melon Lewis, pianista, compositor y productor, ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino (2021); Ariel Brínguez, saxofonista y compositor, ganador de dos Grammy, y Rodney Barreto, baterista y percusionista, director musical de la Compañía de Danza Ballet Rakatan.

CURSO SOBRE COOPERATIVAS

Por otra parte, este martes ha comenzado el curso 'Gestión de la gobernanza de las cooperativas', cuya directora es Carmen Rodríguez Morilla, profesora del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla.

Se imparte en Osuna (Sevilla), en la Escuela de Economía Social y en él se abordan los conocimientos teóricos y prácticos sobre la gobernanza en las cooperativas y las principales áreas de la gestión que presentan diferencias con otras formas organizativas empresariales.

Entre sus ponentes destacan José Ariza, director de la Escuela de Economía Social; Eladia Pino, coach y socia fundadora de Exeo Consultoría; Ana María Bojica, directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Granada, y Javier Moreno Ibarra, presidente de FonRedess.