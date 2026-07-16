La directora del curso de la UNIA sobre Doñana subraya la "resistencia del territorio" a lo largo de la historia

La directora del curso 'Historias de Doñana y su entorno', Elisa Romero - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La directora del curso de verano 'Historias de Doñana y su entorno' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), Elisa Romero, ha subrayado este jueves que "cuando Doñana ha estado involucrado en un conflicto, lo ha superado", y establece "una continuidad histórica que permite abordar los desafíos presentes desde una perspectiva de resiliencia territorial".

En una entrevista con Europa Press, la directora ha expresado que el papel actual es "ayudar a que Doñana supere los conflictos medioambientales que tiene y mejorar lo posible", tras plantear un enfoque constructivo y orientado hacia la solución de los problemas que enfrenta el espacio protegido.

Respecto a la posible reincorporación de Doñana a la Lista Verde de la UICN, Romero ha reconocido que "el futuro nos lo dirá", mostrando cautela ante una cuestión que "depende de múltiples factores ambientales y de gestión" que "aún tiene un largo recorrido por delante".

Durante la entrevista, Romero ha reafirmado la "importancia" de comprender Doñana desde una perspectiva histórica que integre la dimensión cultural, social y ambiental del territorio, "más allá de los conflictos puntuales que periódicamente ocupan la atención mediática".

A su vez, ha insistido en que "conflictos en Doñana han existido siempre por la riqueza que tiene y por los diferentes cambios que han ido sufriendo las distintas civilizaciones", por lo que rechaza la idea de que el territorio solo sea conocido cuando "surgen problemas relacionados con el agua o la conservación".

La directora del curso 'Historias de Doñana y su entorno', ha afirmado que el objetivo fundamental de la formación es que los alumnos adquieran "una nueva forma de mirar Doñana desde la historia" y combinen el "conocimiento, la conciencia ambiental y la comprensión del territorio desde una perspectiva histórica integral".

"Doñana se ha hecho por esta unión entre el hombre y la naturaleza, por lo tanto, es una unión que nos ha marcado a las personas que vivimos en Doñana y que la hace ser una cultura propia", ha destacado la directora, tras subrayar la existencia de una "identidad cultural específica" que trasciende la riqueza natural del espacio protegido.

Romero ha elegido "el rocío y la marisma" como el rincón que mejor resume "toda esa mezcla de historia, naturaleza y leyenda", y explica que en estos espacios "podemos disfrutar de la riqueza del ecosistema donde vivimos y también de esa otra parte cultural y social que nos ha marcado".

La directora ha manifestado su conexión personal con el territorio al señalar que, "siendo de Almonte", estos lugares "nos ha marcado a querer nuestro territorio", por lo que ha concluido con esa vinculación a la experiencia vivencial con la valoración del patrimonio natural y cultural.

CURSO DE VERANO

Elisa Isabel Rodríguez Romero es la directora del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que tiene como objetivo recorrer la historia de un territorio que fue refugio de los últimos neandertales en Europa.

Entre la realidad arqueológica y el mito, el curso explora las teorías que sitúan a la Atlántida en el corazón de Doñana.A su vez, a través de las historias del territorio, el curso busca indagar cómo el equilibrio entre el hombre y la marisma ha forjado una "identidad cultural única", marcada por oficios ancestrales, leyendas de palacios y tradiciones centenarias.

A lo largo de la formación, 'Historias de Doñana y su entorno' explora Doñana como "un puente entre continentes y épocas, desde los restos arqueológicos ocultos bajo la arena hasta las rutas recientes de la devoción mariana más universal", ha concluido en la presentación del curso la entidad universitaria.