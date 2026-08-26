Los encuentros sobre la medicina multidisciplinar y el toro bravo cierran esta semana de Cursos de Verano de la UNIA

Archivo - Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en Baeza (Jaén), cerrará la programación de la segunda semana de los Cursos de Verano con dos encuentros sobre la medicina multidisciplinar y las peculiaridades del toro bravo, previstos estos jueves y viernes.

El titulado 'Medicina en acción a través de la Filología, la Historia y las Ciencias de la Salud' tiene como objetivo "dotar al alumnado de herramientas críticas, comprender la evolución diacrónica de algunos conceptos, y reflexionar sobre los desafíos éticos desde una perspectiva histórica".

Esta actividad formativa está dirigida por Mónica Durán, profesora titular en la Universidad de Granada y licenciada en Filología Clásica, según ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

Entre los ponentes, figuran el profesor titular en el Departamento de Filología Griega y Filología Eslava de la UGR Carlos Alberto Martins de Jesús; la profesora ayudante doctora del Área de Historia Antigua de la Universidad de León, Helena Gozalbes; la catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, Bertha Gutiérrez Rodilla, y Eva María Morales, profesora titular de Historia Antigua en la UGR.

El segundo encuentro se titula 'Del campo a la plaza. Claves para conocer, comprender y comunicar el toro bravo'. Está dirigido por Lope Morales, presidente de la Federación Taurina de Jaén, y Verónica de Haro, licenciada y doctora en Periodismo y profesora titular de la Universidad de Murcia.

En este caso, se tratará de "profundizar en la peculiaridad del carácter del toro bravo", con el objetivo de "identificar y explicar las claves que permitirán comprender mejor su cualidad diferencial y la esencia de su comportamiento en el campo y en la plaza".

Para ello, cuenta con la participación, entre otros, del torero y licenciado en Bellas Artes, Luis Francisco Esplá; la doctora en Estudios Novohispanos, investigadora independiente y divulgadora cultural especializada en tauromaquia Fernanda Haro; el propietario y gerente de la ganadería del hierro de Román Sorando, Román García; el licenciado en Veterinaria y en Medicina General y Cirugía Juan José Urquía o Antonio Lorca, crítico taurino de 'El País'.

Por su parte, la programación Cultura Abierta en la UNIA cierra este jueves su segunda semana con la obra de teatro 'Ser más hombre, una cuestión musical', de la compañía Los Blandengues. Las invitaciones para acceder a este espectáculo pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia