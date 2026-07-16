Experta destaca en los cursos de la UNIA el "papel esencial" que representa Andalucía en la Unión Europea

La directora del curso '40 años de Andalucía en Europa' , Marycruz Arcos, en su ponencia - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La directora del curso '40 años de Andalucía en Europa' de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), Marycruz Arcos, ha destacado el "papel esencial" que representa Andalucía en la Unión Europea para "controlar el cambio climático, la transición energética, el hidrógeno verde o la integración de migrantes".

En una entrevista con Europa Press, Arcos ha puesto el acento en la posición estratégica de Andalucía como frontera exterior de la Unión Europea y en su tradición como "sociedad abierta", tras subrayar el reto de "integrar adecuadamente a la población migrante y no dejarlos en guetos que vivan al margen de la sociedad".

A su vez, ha asegurado que el "mayor cambio" que ha supuesto la integración europea para los andaluces ha sido "la transformación de la propia ciudadanía, más allá de la mejora de infraestructuras y fondos recibidos". Además, ha reflejado que "los andaluces son ahora más conscientes de las posibilidades que ofrece la Unión Europea, algo que se refleja en cómo se aborda la educación sobre la UE en las escuelas".

Arcos ha incidido en la transformación del perfil de los jóvenes andaluces que acceden al mercado laboral tras participar en programas como 'Erasmus', lo que ha generado "una nueva mentalidad en la región". "La ciudadanía se siente miembro de la Unión Europea, no es algo que se nos imponga, sino que nosotros también podemos decir a la Unión Europea que es lo que queremos".

Respecto a las prioridades para que Andalucía gane protagonismo en la próxima década, Arcos ha señalado que la región "debe incrementar su competitividad", ya que Andalucía "posee un potencial importante aún no aprovechado plenamente por no ser consciente de lo que tenemos".

Sobre la presidencia de Juanma Moreno en el Comité de las Regiones, Arcos ha considerado que supone "afianzar el sentido europeo en Andalucía y reforzar la conciencia de que la región es parte integral de Europa". En este sentido, ha indicado que su labor es hacer ver que "Europa no se podría hacer sin nosotros".

Finalmente, Arcos ha indicado que existe margen para que Andalucía gane más influencia en la toma de decisiones europeas, y destacan la "importancia" de que los jóvenes andaluces participen en programas como 'Erasmus' para "incorporarse al mercado laboral europeo sin miedo".

CURSO DE VERANO

El curso plantea un recorrido por las cuatro décadas de participación de Andalucía en el proceso de integración europea, con el objetivo de "analizar" la evolución de las políticas comunitarias y su incidencia en el desarrollo económico, social e institucional de la comunidad autónoma. A través de distintas sesiones, los temas sobre el papel desempeñado por las instituciones andaluzas en el marco europeo y la adaptación de sus estrategias a los cambios registrados en la Unión Europea durante este periodo toman importancia.

Según el programa de presentación de la UNIA, la programación reúne a representantes institucionales, responsables políticos, especialistas del ámbito académico y expertos en asuntos europeos para ofrecer una visión multidisciplinar sobre la relación entre Andalucía y la Unión Europea. Las intervenciones se estructuran en torno a ponencias y mesas redondas en las que se exponen diferentes perspectivas sobre la evolución de las políticas comunitarias y los principales hitos que han marcado estas cuatro décadas.

Entre los contenidos previstos figuran cuestiones relacionadas con la política de cohesión, los fondos europeos, la transformación económica y territorial, la transición ecológica, la innovación, la digitalización y los retos demográficos. Asimismo, el curso dedicará espacio al análisis de las oportunidades y desafíos que afronta Andalucía en el actual contexto europeo, teniendo en cuenta el nuevo marco financiero y las prioridades estratégicas de la Unión Europea.

"El enfoque del curso está orientado al análisis y al intercambio de conocimiento entre los participantes, con la finalidad de contextualizar la trayectoria de Andalucía en Europa y examinar las perspectivas de futuro desde los ámbitos institucional, académico y económico". La iniciativa se enmarca en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), concebidos como "espacios de reflexión y debate sobre cuestiones de actualidad", ha concluido la entidad universitaria.