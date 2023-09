Experto destaca en la UNIA el "considerable apoyo" de España a Ucrania y no ve "a corto plazo" solución al conflicto

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso 'La defensa de España ante la guerra de Europa', que se desarrollará durante este jueves y viernes en la sede de la UNIA en Sevilla dentro de la programación de sus cursos de verano, ha contado con la ponencia del director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general Francisco J. Dacoba, quien ha destacado el "considerable esfuerzo" de España "en apoyo a la causa justa de Ucrania" y ha afirmado que "no es previsible que haya una solución a corto plazo".

En declaraciones a Europa Press, Dacoba ha destacado que las repercusiones de la guerra de Ucrania para España "se derivan" de nuestra pertenencia a la Unión Europea y la Alianza Atlántica, la OTAN, por lo que en los acontecimientos y la reacción tanto por parte de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, "España, como país miembro de ambas instituciones y además un país solidario y comprometido con la seguridad del área euroatlántica, está participando de esas iniciativas".

"España es claramente un país que aporta un considerable esfuerzo en apoyo a la causa justa de Ucrania, que ha sido invadida y cuya soberanía ha sido absolutamente ultrajada con la invasión rusa", ha afirmado. Ha agregado que también "hay unas repercusiones para España como país situado geográficamente en el flanco sur, en la orilla mediterránea", y ha mostrado "su preocupación" por los acontecimientos que "se están produciendo tanto en la región cercana, en el Mediterráneo, como en el Sahel".

Así, ha querido llamar la atención sobre la "gravedad" de la situación en Ucrania, pero "al mismo tiempo llamar la atención sobre la gravedad no menor de la situación en el vecindario del Mediterráneo y concretamente en el Sahel, como hemos visto este verano en la sucesión de golpes de estado en algunos de los países del área subsahariana".

Sobre el compromiso de España con Ucrania, ha subrayado que "hubo un primer esfuerzo liderado por la Alianza Atlántica que fue el de reforzar la presencia en el flanco este, por decirlo de una manera sencilla, y España proyectó contingentes a Letonia y a los países bálticos, tanto terrestres como de policía aérea", mientras que en el territorio nacional "se ha hecho un esfuerzo de formación de militares ucranianos". Además, "también el envío de algún equipo, de algún material militar que ya se ha realizado en estos meses pasados".

Por último, Dacoba ha apuntado que todo parece indicar que el conflicto en Ucrania "no va a tener una salida pronta", algo que cree que "está asumido", por lo que "habrá que gestionar un conflicto de una duración indeterminada". "No es previsible que haya una solución a corto plazo y una solución satisfactoria para todas las partes; ahora mismo la situación no deja vislumbrar puntos de encuentro que apunten a una solución rápida, pronta y satisfactoria", ha remarcado.

Además, en las dos jornadas de este curso participan también Fernando Ruiz y Luis Feliu, coronel de Infantería y general de Brigada, respectivamente; Josep Baqués, Guillem Colom y Antonio Fonfría, de las universidades de Barcelona, Pablo de Olavide y Complutense de Madrid; Beatriz Cózar, de la Universidad de Gante (Bélgica), Raúl Arévalo, director general de Ghenova, y Rafael Moreno, de General Dynamics European Land Systems.