Experto en mecanobiología reclama contar con ingenieros en las cirugías para aumentar las posibilidades de éxito

LA RÁBIDA (HUELVA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El experto en mecanobiología y doctor de la Universidad de Sevilla (US) José Antonio Sanz Herrera ha pedido que los ingenieros asuman un papel más activo en la resolución de cirugías y problemas médicos para aumentar las posibilidades de éxito. Además, ha señalado la importancia de la divulgación de estas ventajas, ya que asume que es mayor el desconocimiento que el desinterés por aplicar estos avances.

Sanz ha dirigido durante esta semana un Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva) con el objetivo de "dar a conocer, en pocas horas, el tema de la bioingeniería y del papel de la ingeniería en problemas médicos y biológicos". Se trata de un curso con alta demanda, que vuelve a realizarse un año más.

Según ha señalado en una entrevista para Europa Press, el perfil de los asistentes ha sido el de "profesores de ingeniería que colaboran con médicos y que les ayudan a mejorar sus operaciones de cirugía de una forma diferente y aportando toda la tecnología posible", así como "médicos que están acostumbrados a trabajar con nosotros y que nos entienden, saben el valor que les aportamos".

El doctor experto en mecanobiología ha incidido en que "una de las mayores dificultades es que en Andalucía no está reglada la mecanobiología, a diferencia de otras partes de España y del extranjero". Así, "supone un nicho de trabajo que no está cubierto, una carencia en la riqueza en el ámbito de la empresa y una falta de conocimiento".

Para ejemplificar las ventajas de esta disciplina, Sanz ha recordado la ponencia de un profesor del curso "un cardiólogo de patologías congénitas al nacer que hablaba de un recién nacido con el corazón agujereado, defectuoso, que tiene que ser operado al poco de nacer porque sino la esperanza de vida es de muy pocos años, pues gracias a la impresión 3D, podía hacer moldes del corazón para que el cirujano pueda ensayar y aumentar las posibilidades de éxito en la intervención".

"Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo la tecnología ha participado en que la operación sea exitosa, sobre todo de cara a que los médicos no descarten hacer intervenciones con alto riesgo por ser inviables, ya que gracias a los ensayos en moldes 3D podían evaluar y ensayar todas las posibilidades".

Aunque no solo ha señalado cirugías, ya que "el desarrollo de prótesis es cada vez más eficiente porque facilitan las operaciones con la consiguiente mejora de la calidad de vida de los pacientes". De hecho, "se está trabajando en proyectos a largo plazo que podrían sonar a ciencia ficción, como la fabricación de órganos en el laboratorio". "En lugar de una donación --con sus complicaciones, ya que puede no haber donantes disponibles--, se podría suplir con órganos hechos a medida". Así, ha asegurado que "esto es una realidad en algunos casos como la piel".

"En Andalucía no existen estudios en bioingeniería, por eso es importante la iniciativa de la UNIA, la US y la Universidad de Huelva (UHU) en la creación de un polo en Andalucía Occidental para implantarlo". El experto ha asumido que "muchas veces no hay desarrollo porque no se conocen las ventajas" y ha hecho "un llamamiento a las administraciones para que se interesen es la disciplina".

"Es un talento que Andalucía no está absorbiendo y una riqueza económica --como el desarrollo de compañías biotecnológicas-- que se está perdiendo". Por ello, según ha manifestado, "estamos intentando dar pasos en esa dirección, en ese consorcio, donde espero contar con el apoyo de la de las administraciones a nivel político para poder llevarlo a cabo".