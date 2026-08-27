Experto señala la brecha entre el aprendizaje del idioma por personas inmigrantes y su aplicación en la sociedad

El educador social y coordinador de la Asociación Comisión de Formación (ACOF) en Barcelona, César Herranz - UNIA

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El educador social y coordinador de la Asociación Comisión de Formación (ACOF) en Barcelona, César Herranz, ha señalado la brecha de integración de personas inmigrantes y refugiadas entre el aprendizaje de un idioma en las aulas y su aplicación real en la sociedad.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso de verano 'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas'.

Herranz ha subrayado la importancia de que la alfabetización sea "funcional" y no "meramente mecánica" para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque su contexto "es diferente".

A su vez, ha advertido sobre las dificultades que enfrentan estas personas cuando salen del aula. "La gente va a salir del aula y, efectivamente, se va a encontrar ese choque con personas que no tengan paciencia en la interacción oral o gente que no tenga paciencia en esperar un escrito, además de la vergüenza asociada al analfabetismo funcional", ha explicado.

El coordinador de ACOF ha impartido una sesión sobre alfabetización en contextos de migración. En ella ha abordado la enseñanza de lectura y escritura a personas "iletradas" que llegan a las ciudades españolas procedentes de países donde tuvieron acceso limitado a la educación.

"Enseñar a leer y escribir a personas no letradas o poco letradas que en su país de origen no fueron a la escuela es una necesidad creciente en el contexto actual", ha declarado.

De este modo, su objetivo ha sido proporcionar contexto sobre el fenómeno del analfabetismo funcional y presentar el marco teórico europeo del proyecto 'Linguistic integration of adult migrants' (LIAM).

"La alfabetización es un fenómeno muy invisibilizado en la sociedad, ya que la gente de entrada no sabe si es una persona letrada o iletrada", ha dicho sobre una realidad que afecta especialmente a las mujeres, puesto que la analfabetización ha estado feminizada con dos tercios de la población mundial.

Para disminuir el porcentaje de analfabetización, el educador social ha destacado que la metodología utilizada en ACOF se ha basado fundamentalmente en la "oralidad como cimiento del aprendizaje". Al hilo, ha aludido a la creación de grupos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de que "aprendan antes a hablar que a escribir".

"Se trata de un proceso largo para las personas que aprenden, no es tan fácil aprender a leer y escribir en una lengua que no es la tuya", ha señalado el experto, aunque ha reconocido que cada vez hay más herramientas y más profesionales.

Finalmente, ha recalcado que su pretensión principal es "despertar esa pasión" entre los profesionales de la educación y proporcionarles "una primera piedra" para después poder construir su camino, de modo que puedan iniciarse en entidades que trabajen con población migrante.

CURSOS DE VERANO

'Talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas' ha sido dirigido por Aurelio Ríos, doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Granada, con el fin de proporcionar herramientas al profesorado de español para personas inmigrantes y refugiadas en ONG, centros privados, de acogida o escolares de Primaria y Secundaria.

Entre sus ponentes, han estado Clara Molina, doctora en Filología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid; Domingo Sánchez-Mesa, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la UGR; Diego Ojeda, catedrático de Inglés en Secundaria, o la pedagoga social Genisa Prat.