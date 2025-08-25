Experto señala en la UNIA que la inteligencia artificial "es una herramienta fantástica en el mundo de los videojuegos"

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El profesor del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada Pablo García ha señalado que "la inteligencia artificial es una herramienta fantástica en el mundo de los videojuegos".

Este experto ha participado como ponente en el curso 'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas', incluido en la programación de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza.

García ha explicado que los videojuegos se han consolidado como uno de los entornos más valiosos para aplicar y desarrollar algoritmos de IA. Al respecto, ha apuntado que su carácter dinámico, la complejidad de sus escenarios y la gran cantidad de datos que generan los convierten en un espacio único para la investigación, según ha informado este lunes en una nota la UNIA.

"La inteligencia artificial es una herramienta fantástica en el mundo de los videojuegos y, a su vez, los videojuegos ayudan mucho a la inteligencia artificial", ha comentado en alusión a la doble relación entre ambos campos.

Desde los primeros programas de ajedrez en los años 50, pasando por clásicos como Pac-Man o Mario Bros, la inteligencia artificial ha estado ligada al mundo del juego digital. Hoy, títulos de estrategia en tiempo real como StarCraft plantean desafíos mucho más complejos, donde los algoritmos deben gestionar cientos de variables y pensar a largo plazo.

Los videojuegos no son sólo un entorno de experimentación para la IA, también proporcionan datos valiosos sobre la conducta humana. Estos registros han abierto líneas de investigación en disciplinas como la psicología, que estudia a través de ellos cómo prevenir la adicción, detectar comportamientos de riesgo o anticipar episodios de ciberacoso.

Para García, uno de los aspectos más estimulantes es que cualquier persona interesada puede acercarse a este ámbito. Existen herramientas y competiciones accesibles donde es posible crear agentes propios y ponerlos a prueba en distintos escenarios. "No es necesario ser un especialista para empezar. Se aprende en el proceso y, además, de una forma divertida", ha afirmado.

En su conferencia titulada 'Agentes y su aplicación en videojuegos' ha mostrado cómo se construyen estos sistemas y qué posibilidades ofrecen tanto para la investigación como para el aprendizaje. Por ello, invita a descubrir cómo los videojuegos se han convertido en un auténtico laboratorio para la ciencia y la innovación tecnológica.

Y lo que viene, a su juicio, promete ir aún más lejos, la irrupción de la IA generativa abre la puerta a mundos virtuales capaces de crear diálogos, escenarios o personajes únicos en cada partida, llevando la experiencia del jugador --y la investigación científica-- hacia un futuro impredecible y apasionante.