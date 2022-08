García Montero avisa de "una animadversión" hacia la cultura que conduce a recelar de la inversión pública

"Tenemos una derecha que en cuanto se invierte en cultura, acusa de clientelismo", considera

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha advertido de que pesa una determinada "animadversión" hacia la cultura, porque la misma "da libertad de pensamiento y de crítica", fruto de lo cual hay quienes no ven "con buenos ojos" la inversión pública en la materia. "Tenemos una derecha que en cuanto se invierte en cultura, acusa de clientelismo, como si por ejemplo, Serrat necesitase un sueldo del Estado para vivir", ha considerado, insistiendo en que "la inversión en cultura no está a la altura" del resto de países del entorno de España.

García Montero ha impartido este martes una ponencia en la sede de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), titulada 'La poesía de José Manuel Caballero Bonald' y dedicada a "la lucidez y el óxido" en la poesía de este escritor.

En ese contexto, García ha afirmado que "si se comparan los presupuestos de cultura en los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado con las inversiones globales en Alemania o Francia, vemos la lejanía de inversión en la cultura española".

A su juicio, ello es fruto de una "herencia de la Guerra Civil", cuando, según ha asegurado, "se identificó cultura y magisterio con República", por lo que se "despreció" a la cultura, algo frente a lo cual "en la democracia se van dando pasos, pero sin llegar al nivel europeo". De hecho, ha avisado de que "cuando se dan recortes, casi siempre, lo primero es la cultura".

El director del Instituto Cervantes ha señalado que su institución cuenta con "un presupuesto anual de 140 millones, de los cuales casi la mitad proviene de la autofinanciación mediante cursos o patrocinadores", algo "muy por debajo" de lo necesario. Todo ello a pesar del "prestigio de la cultura española a lo largo del mundo".

LA FIGURA DE CABALLERO BONALD

Por otro lado, sobre la figura del poeta protagonista del curso, García Montero ha destacado que "es un escritor importante", además, de que hay algunas lecciones "muy actuales" que extraer de su obra. Así, ha señalado que fue una persona muy comprometida, "desde la lucha contra el franquismo en la clandestinidad hasta la defensa de las causas democráticas más nobles".

"También fue ejemplo de no confundir las creaciones poéticas con los panfletos políticos. Que seas una persona comprometida no significa que al escribir tengas que reproducir consignas o verdades oficiales. La creación busca indagar cosas nuevas y no puede estar sometida a ninguna autoridad", ha razonado.

Además, García Montero ha afirmado que Caballero Bonald "reflexionó sobre su oficio, sobre las posibilidades de la palabra, sobre la dificultad de llevar la vida a la palabra, ya que muchas veces el recuerdo es un ejercicio de ficción".

Sobre la poesía en España, Montero ha sostenido que "ha tenido mucho predicamento durante años porque ha estado muy relacionada con la canción", como por ejemplo Paco Ibáñez, que cantaba a Celaya, o Serrat a Alberti" entre otros. Por tanto, "la poesía ha formado parte de nuestra educación sentimental".

LA LITERATURA ESPAÑOLA, IBEROAMÉRICA Y EUROPA

En cuanto a los poetas más importantes para él, ha reconocido que le es muy complicado elegir debido a la variedad de los mismos. Sin embargo, ha catalogado a Caballero Bonald como uno de sus preferidos, explicando que su generación "modernizó el mundo editorial, poniendo a la literatura española en contacto con Latinoamérica y Europa".

Volviendo al presente, García Montero ha afirmado que "la poesía está de nuevo muy activa en la sociedad española", también entre los jóvenes en las plataformas digitales. Sin embargo, ha advertido de "la posibilidad de que lo digital desvirtúe el rigor de la poesía porque se pierda el pudor, uno de los grandes valores de la poesía".

"El diálogo entre la intimidad y lo público exige un pudor para no mercantilizarse, hacer el ridículo, o ser injusto. Si de pronto un poema deja de deja de tener pudor, se parece a esa parte de las redes sociales que caen en el insulto. Antonio Machado, decía que la verdadera libertad no esta en decir lo que pensamos, sino el poder pensar lo que decimos", según ha destacado. "Las redes sociales facilitan mucho las meteduras de pata", ha agregado.

NUEVAS PUBLICACIONES

El director del Instituto Cervantes ha publicado este año el libro 'Prometeo', que en realidad había empezado a escribir antes de entrar en el Cervantes en 2018, pero que no había terminado por las exigencias institucionales. Ahora está escribiendo un libro de poemas que se publicará en otoño y que ha ido escribiendo a raíz de la experiencia de la enfermedad y muerte de su mujer, la escritora Almudena Grandes.

"Como mi vocación es la poesía, la manera que tengo de dialogar con mi vida, buscarle sentido y asumir lo que pasa, es a través de la poesía", por lo que ha escrito el libro desde que "le dieron la noticia a su mujer hasta que murió", según ha señalado.