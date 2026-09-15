La Junta conoce las líneas estratégicas de la UNIA y el proyecto de rehabilitación de la sede de La Rábida (Huelva)

Visita de la delegada de Industria, Minas y Universidad de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, a la UNIA en La Rábida. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha recibido en su Sede Iberoamericana de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), la visita de la delegada de Industria, Minas y Universidad de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, acompañada por el secretario general provincial de Universidades, Investigación e Innovación en Huelva, Mario Cerdán Jiménez. El encuentro ha permitido conocer de primera mano las líneas estratégicas de la institución y el proyecto de rehabilitación y modernización que se está desarrollando en la sede onubense.

Según informa la UNIA en nota de prensa, la visita, guiada por la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, ha incluido un recorrido por las diferentes instalaciones, con especial atención a las actuaciones de remodelación que se están llevando a cabo en distintas dependencias y habitaciones.

Este proyecto de rehabilitación constituye "una de las principales apuestas" de la UNIA para "seguir reforzando el carácter de referencia de su sede iberoamericana como espacio universitario, académico y de encuentro a ambos lados del Atlántico".

Durante el encuentro también se han abordado algunas de las principales líneas de actividad académica de la Universidad Internacional de Andalucía, entre ellas el impulso de los másteres oficiales, cuya oferta se ha duplicado, y el desarrollo de las microcredenciales como una herramienta de formación especializada y flexible, especialmente vinculada a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral.

En este sentido, la reunión ha servido para analizar las posibilidades de colaboración entre la UNIA y el entorno social y productivo de Huelva, así como el papel que puede desempeñar la Universidad en ámbitos estratégicos como la industrialización. Las microcredenciales se presentan, en este contexto, como una vía para responder de forma ágil a las nuevas necesidades de cualificación y especialización profesional.

Otro de los asuntos abordados ha sido el papel del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, iniciativa impulsada desde la UNIA que reúne a más de 120 universidades de 20 países y que constituye uno de los principales instrumentos de cooperación universitaria iberoamericana de la institución. Durante la visita se ha puesto de relieve su potencial para Huelva y las oportunidades que puede generar en ámbitos vinculados a la formación, la cooperación y la innovación.