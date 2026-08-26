La periodista Verónica Sanz destaca en la UNIA el "reto tan grande" que supone escribir una novela

La periodista y escritora Verónica Sanz. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La periodista y escritora Verónica Sanz ha calificado la transición desde la crónica informativa hacia la narrativa literaria como un proceso de enorme impacto personal y profesional. De hecho, asegura no haberse enfrentado "a un reto tan grande como escribir una novela".

Así lo ha señalado en el marco del Curso de Verano 'El escritor y su mundo literario' en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha compartido las claves del oficio narrativo y el desafío de convertir la realidad mediática en materia de novela negra.

"Nunca me había enfrentado a un reto tan grande como escribir una novela y salir a la palestra el día de la publicación y enfrentarme a lo que dicen los lectores", ha confesado. Al respecto, ha reconocido que "ha sido un salto descomunal", con la sensación de que "era como saltar al vacío desde un avión y no saber si se va a abrir el paracaídas".

La presentadora de 'La Sexta Xplica' --que ha publicado este año en Planeta su ópera prima 'Gente bien'-- ha analizado el cambio que ha supuesto la presión de las cámaras con la soledad del escritor, según ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

"El salto del plató de televisión a la página en blanco entraña un vértigo desconocido incluso para quien lleva más de dos décadas al frente de la actualidad en directo", ha aseverado Sanz.

La periodista ha contrapuesto la inmediatez del ejercicio informativo diario con la dimensión de largo aliento que ha exigido la construcción del libro publicado durante este año por la editorial de 'Grupo Planeta'.

"El ritmo del día a día de una periodista es cada día una cobertura diferente, cada día una historia con toda la investigación que requiere, pero sabiendo los límites temporales de que mañana tienes otro programa. Sin embargo, una novela es una historia mucho más larga donde la dimensión y la magnitud es lo que más miedo da", ha argumentado.

En cuanto a las técnicas de creación narrativa, ha advertido sobre uno de los desaciertos más habituales al intentar construir una trama de novela negra basándose en noticias reales. "Siento que me equivoqué pensando que podía comenzar mostrando el final de la historia y después volve. Y luego me di cuenta de que no, de que quería construir mucho mejor cómo son las tensiones que llevan hasta que se produzca el crimen", ha detallado Sanz.

En este punto, la autora ha considerado que la trama negra no requiere únicamente generar el misterio de "poner primero el cadáver y resolverlo", sino entender cómo se llega hasta el crimen.

Finalmente, la autora ha valorado el papel de los Cursos de Verano de la UNIA al ofrecer espacios de aprendizaje dirigidos por creadores como el escritor Emilio Lara. Al hilo, ha aludido a la importancia de desvelar los aspectos prácticos y comerciales del mercado del libro.

"Ojalá hubiera asistido a uno de los cursos de la UNIA como este de 'El escritor y su mundo literario' porque me habría ayudado muchísimo hace cuatro años, cuando empecé", ha dicho Sanz, quien ha añadido que hay "muchísimas cosas que están al margen de la creación y que está muy bien conocer".