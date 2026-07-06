La Rábida (Huelva) inicia los cursos de la UNIA con encuentros sobre hidrógeno verde, Atlántida, puertos y minería

Archivo - Tríptico de la programación de los Cursos de Verano 2026 de la UNIA - Lucía Salguero - Europa Press - Archivo

LA RÁBIDA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), estrena este martes los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que se extenderán hasta el 10 de julio y en los que se hablará de la gestión de cooperativas, la Atlántida, la minería inteligente, la conexión puerto-ciudad o la transición energética en Huelva. El hidrógeno verde será el gran protagonista del acto inaugural, con la ponencia que impartirá el catedrático José Manuel Andújar.

El curso 'La Atlántida y el Mundo Megalítico', dirigido por el doctor José Orihuela Guerrero, llega a su quinta edición "volcado en la relación entre el mito atlante y el fenómeno megalítico, sin dejar de lado las navegaciones del Holoceno", ha informado la UNIA en una nota de prensa.

Entre el profesorado, que va a ser protagonista durante el encuentro, destaca la titular de la Universidad de Alcalá de Henares Primitiva Bueno Ramírez; el titular de la Universidad de Sevilla José Luis Carrasco Escacena ; el profesor titular de la UNED Martí Mas Cornellá; el exministro Manuel Pimentel Siles y el titular de la Universidad de Granada Pablo Rodríguez Cantos, entre otros ponentes.

Por otro lado, la gestión de la Economía Social centra el curso 'Cooperativas Sostenibles: de la Gobernanza a la Medición de Impacto', dirigido por María del Rosario Gómez-Álvarez Díaz, e integrado en la Cátedra de Economía Social de la UNIA. El curso dota de protagonismo a la comunicación interna y externa de las organizaciones, la medición de su impacto social, ambiental y de buen gobierno, y las oportunidades que ofrece el blockchain para su transformación digital. En él participan, entre otros, el responsable de Fiare Banca Ética, Carlos Gómez Cabaleiro y la titular de la Universidad de Alicante Carmen Pastor Sampere.

Bajo el título 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad', dirigido por el profesor titular de la Universidad de Huelva Domingo Carvajal Gómez, se analiza el paradigma del Smart Mining, con la inteligencia artificial, la automatización avanzada y el blockchain como ejes de una minería "más segura y sostenible en la obtención de minerales críticos como el litio o las tierras raras".

Durante este encuentro diferentes profesionales de empresas con importancia en el sector harán de ponentes del curso, entre los que destacan los responsables de distintas empresas como Sandvik Mining, Boliden Group, Sandfire Matsa o Metso, junto al titular de la Universidad Politécnica de Madrid Ángel María Tobar Escudero.

La ciudad de Huelva y su papel en la nueva industria energética protagonizan 'Transición Energética y los Retos del Futuro para Huelva y el Valle del Hidrógeno Verde', codirigido por el responsable de Management Research Rubén García García y los responsables del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora Muñoz y Miguel Ángel Mejías Arroyo. El curso se integra en el programa 'Greener' y cuenta con la participación de Jesús de la Corte, del Tecnológico de Monterrey; o Mauricio Ojeda, del Clúster del Hidrógeno Verde de Magallanes (Chile), entre otros ponentes.

El día 8 de julio comienza 'Puertos comprometidos con sus ciudades', articulado en tres ejes: la adopción de combustibles limpios y la electrificación de muelles, la transformación urbana en torno a distritos, y la transición de los puertos hacia modelos inteligentes o Smart Ports.

Los ponentes durante este encuentro son la presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santa Martínez y algunos representantes de Endesa, MSC Cruceros, Ametic y Puertos del Estado.

CULTURA ABIERTA DE LA UNIA

Coincidiendo con los Cursos de Verano, este martes da comienzo la programación de Cultura Abierta en La Rábida, el ciclo que la UNIA organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera del 7 al 23 de julio.

El patio trasero de la residencia acoge el día 7 el espectáculo 'El Bar Nuestro de Cada Día', de Antonio Romera 'Chipi', distinguido con tres Premios Lorca 2025. El día 8 seguirá la comedia 'Sin cita previa', protagonizada por Marcelo Casas, Silvia Rey y Javi Berger. El 9 de julio será el turno del jazz con Fred Wesley, histórico trombonista de las bandas de James Brown y George Clinton, que presentará su proyecto Generations.