Rector de la UNIA apuesta por "atraer más talento internacional" y hacer másteres "con componente de innovación docente"

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, quien a finales del pasado septiembre renovó su mandato, ha subrayado que la línea estratégica "fundamental" de los próximos cuatro años será "atraer más talento internacional" a la institución y, por supuesto, al resto del sistema universitario público andaluz, y hacer unos másteres "más evolucionados, con un mayor componente de innovación docente, de aprendizaje deductivo, y, en consecuencia, con uso más avanzado de las nuevas tecnologías inteligentes".

Así lo ha indicado el rector en una entrevista a Europa Press, quien ha explicado que la intención es que los másteres futuros "se implentarán dentro del nuevo Modelo UNIA de enseñanza en línea", que supone "un traje a medida para la formación, que entiende tanto la que se desarrolla de manera síncrona, es decir, las clases en directo que sigues presencialmente o incluso desde casa; como de manera asíncrona, la fase del aprendizaje que el estudiante sigue en cualquier momento del día".

"Nuestro objetivo es que los contenidos, ejercicios, tutorías, tareas de grupo, etcétera, estén plenamente adaptadas a cada modalidad de aprendizaje, especialmente la virtual, donde queremos dar el verdadero salto de calidad", ha añadido. No obstante, ha querido dejar claro que no le gusta hablar de universidad ni de títulos online. "No son títulos online al uso, donde se cuelgan unos materiales en la web y ya está, es un método mucho más interactivo, donde el profesor y el alumno conviven mucho más, pero, obviamente, a través de medios electrónicos", ha destacado.

Sobre las fechas para poner en marcha estos másteres, el rector ha explicado que un título nuevo de tecnología educativa que se está haciendo desde Málaga "tiene un componente muy parecido a lo que será el modelo de docencia en línea", pero ha precisado que "el primer máster, que si va todo bien y está acreditado por la Agencia de Evaluación en el verano, se empezará a aplicar en septiembre de 2024 dedicado a Actividad Física y Salud".

Y acerca de la internacionalización, ha señalado que están haciendo alguna actividad en inglés y en francés y aunque "tenemos interés en que gente de todo el arco mediterráneo, del este de Europa o de Asia, participen en nuestros programas, nuestro ámbito fundamental, y lo que marcan nuestros estatutos, es que nos dediquemos a Iberoamérica y al Magreb", porque hay "muchas universidades con las que necesitamos intensificar la relación".

"LA GENTE EMPIEZA A RECONOCER LO QUE HACEMOS EN EL MUNDO EDUCATIVO"

De otro lado, y cuestionado sobre si dentro del mundo universitario la UNIA tiene el reconocimiento que el resto de universidades públicas, el rector ha manifestado que durante los pasados cuatro años están llevando a cabo la tarea de "poner en valor lo que se hace en esta casa, con 26 programas de máster, dos programas de doctorado y casi otros 20 programas de títulos propios y formación corporativa", aunque "nos queda mucho por hacer".

"Queda, sobre todo, que la sociedad conozca lo que hacemos, porque como nuestros títulos son, la mayoría, interuniversitarios, si hacemos un título con la Universidad de Málaga, con la Universidad de Huelva, con la de Granada, se difumina un poco el mensaje", aunque en el mundo educativo "creo que ya estamos encontrando un nicho en el que la gente empieza a reconocer lo que hacemos".

"Tenemos en torno a 300 alumnos solo dedicados a los másteres que hacemos del ámbito educativo. Y acabamos de terminar la escuela de formadores donde han participado profesores de institutos de FP de toda Andalucía, todos tutores de prácticas en sus respectivos centros, y ellos están empezando a conocer esta casa y están empezando a valorarla", ha finalizado.